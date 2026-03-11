Ferrari Purosangue: in arrivo una versione più leggera e potente?

Ferrari non è nuova alle sorprese. Ma l’idea che a Maranello stiano lavorando a una versione ancora più estrema della Purosangue, il primo SUV della storia del Cavallino, ha comunque qualcosa di curioso. Dopotutto stiamo parlando di un’auto che già oggi sembra esagerata. Eppure, secondo diverse indiscrezioni per Ferrari questo non basterebbe.

Il progetto sarebbe ancora in fase preliminare. Le fonti che abbiamo sono quelle di Bloomberg che indicano quanto l’obiettivo sia chiaro. Portare la Purosangue a un livello superiore di prestazioni e dinamica di guida, senza snaturarne il DNA. Un’operazione che, se confermata, rafforzerebbe ulteriormente il ruolo del SUV nella gamma del marchio italiano.

Ricordiamo che il SUV Ferrari Purosangue (qui la nostra prova su strada) è stato lanciato nel 2022 come primo modello Ferrari a quattro porte e quattro posti. Sotto il cofano il protagonista è un V12 aspirato da 6,5 litri capace di circa 715 cavalli, con accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h. E proprio per questo la domanda sorge spontanea. Serve davvero una versione ancora più veloce?

Un Purosangue ancora più estremo

Le indiscrezioni parlano però di un’evoluzione più affilata del SUV Ferrari, non necessariamente con molta più potenza, ma con un focus preciso su assetto e comportamento dinamico. Il V12 aspirato dovrebbe rimanere al suo posto. Una scelta che molti appassionati accoglieranno con sollievo. Ma potrebbero arrivare interventi su telaio, sospensioni e componenti per ridurre il peso.

In altre parole, la filosofia sarebbe simile a quella già vista su altri modelli Ferrari. Ovvero versioni più radicali, pensate per chi vuole qualcosa di più vicino alla pista anche su strada. Non è escluso, per esempio, un pacchetto tecnico nello stile dell’Assetto Fiorano, con componenti alleggeriti, assetti più rigidi e aerodinamica affinata.

Il risultato, almeno sulla carta, sarebbe una Purosangue con una guida ancora più precisa e reattiva. Non tanto un SUV più potente (che già oggi sarebbe difficile da gestire) quanto uno “più Ferrari” nella sensazione di guida.

Un dettaglio interessante riguarda la tempistica: alcune fonti indicano che la produzione potrebbe iniziare già dal prossimo anno come parte della nuova offensiva di modelli prevista dalla casa di Maranello.

La strategia dietro al SUV Ferrari

Dietro questa possibile evoluzione non c’è solo una questione tecnica. C’è anche una strategia commerciale abbastanza evidente. La Purosangue è diventato in pochissimo tempo uno dei modelli più importanti della gamma Ferrari, anche perché intercetta un segmento, quello dei SUV di lusso ad altissime prestazioni, che negli ultimi anni è esploso. Creare una variante più esclusiva permetterebbe alla casa di Maranello di mantenere alta l’attenzione sul modello e, allo stesso tempo, introdurre una fascia di prezzo ancora più elevata senza aumentare troppo i volumi produttivi.

È una formula che Ferrari conosce bene. Versioni speciali, numeri limitati, margini più alti. Inoltre il fatto che il progetto continui a ruotare attorno al V12 aspirato manda anche un messaggio piuttosto chiaro. Nonostante la transizione verso l’elettrificazione e l’arrivo dei primi modelli elettrici del marchio, a Maranello credono ancora molto nel fascino dei motori a combustione ad alte prestazioni.