Carburanti: rimandato il taglio delle accise. Intanto il diesel a 2,6 euro al litro in autostrada

Il tanto atteso taglio delle accise non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di martedì 10 marzo. L’intervento, che avrebbe dovuto calmierare il prezzo dei carburanti in forte aumento – non giustificato – dopo l’inizio del conflitto in Iran, è per ora rimandato.

Prevale l’attesa

Durante la riunione presieduta dal Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato analizzato il fenomeno dell’aumento dei prezzi, con dati elaborati dal Ministero delle Imprese. È stato inoltre ribadito il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi (“Mister prezzi”) che ha il compito di monitorare le situazioni di speculazione e di segnalarle alla Guardia di finanza.

La strategia dell’esecutivo è quella di attendere per capire quanto durerà l’impennata di prezzi e agire eventualmente in un secondo momento. È stato ritenuto che l’attivazione del meccanismo delle accise mobili in questa fase porterebbe un ridotto vantaggio economico agli automobilisti.

Diesel a 2,6 euro

Intanto il trend di crescita dei prezzi dei carburanti non sembra arrestarsi. Il prezzo del gasolio ha superato la soglia psicologica dei 2,6 euro per il “servito” in autostrada. Le associazioni di categoria di numerosi settori hanno protestato per la mancata approvazione delle accise mobili. Il Codacons, che tra i primi aveva richiesto un intervento dell’esecutivo, ha dichiarato:

Un gravissimo ritardo. Ogni giorno di rinvio del taglio delle accise equivale a danni da centinaia di milioni di euro per gli automobilisti e per il comparto dell’autotrasporto, e aumenta il rischio di forti ripercussioni sui prezzi dei prodotti trasportati su gomma.

Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori, che ha dichiarato: