Ford Explorer si aggiorna: più autonomia, nuovi ADAS e l'allestimento Collection

La Ford Explorer torna al centro dell’attenzione. Questa volta non per l’esemplare unico consegnata a Papa Leone XIV, ma per ma per un aggiornamento tecnico sostanziale che riguarda tutta la gamma Standard Range e introduce la Explorer Collection, nuova edizione limitata ispirata al mondo dello sport e dell’avventura. Ford ha annunciato la Standard Range 2 con una nuova batteria al litio-ferro-fosfato che porta l’autonomia a 444 km, oltre 60 km in più rispetto alla generazione precedente. Un incremento superiore al 17%.

La versione Collection

La Explorer Collection è il modello di punta della nuova famiglia Ford Collection, una linea di serie speciali in edizione limitata. All’esterno si distingue per la vernice esclusiva Cactus Grey (non disponibile su altri allestimenti Explorer) con cerchi in lega da 20” in Satin Black, tetto nero a contrasto, piastre di protezione anteriori e posteriori, e grafica applicata su porte e montanti posteriori. Ford offre la Collection sia in trazione posteriore (RWD) sia in trazione integrale (AWD), quest’ultima con capacità di traino fino a 1.800 kg.

All’interno il tema cromatico è il Nero Onice con inserti arancioni sulle fiancate dei sedili, sulla soundbar inferiore e sulle cinture di sicurezza. Il cruscotto e la console centrale adottano un effetto screziato nero e arancione, mentre i sedili presentano un rivestimento con inserto in tessuto knit bidimensionale, ispirato a quello delle attrezzature sportive di alta gamma. Il vano di carico è dotato di reti per fissare i carichi durante i trasporti.

La Standard Range 2

Il motore elettrico della Standard Range 2 eroga 140 kW (190 CV) con una coppia massima di 350 Nm, in miglioramento rispetto alla versione precedente. Lo scatto da 0 a 100 km/h è di 8,0 secondi. La nuova batteria LFP, oltre a garantire l’autonomia di 444 km, utilizza meno materie prime rispetto alle batterie tradizionali.

L’aggiornamento più importante riguarda i sistemi di assistenza alla guida. Il Cruise Control Adattivo Intelligente già esistente si arricchisce del Riconoscimento dei Semafori. Il sistema ora rileva i segnali rossi e gialli e rallenta o ferma il veicolo automaticamente. Il nuovo Reversing Assist registra il percorso effettuato in avanti fino a 50 metri e gestisce lo sterzo durante la retromarcia, lasciando al guidatore solo i comandi dell’accelerazione e del freno. Il Trained Park Assist può memorizzare fino a cinque scenari di parcheggio diversi e replicarli autonomamente, coprendo fino a 50 metri di manovra.

Completamente nuovo è il Driver State Assist. Tramite la telecamera rivolta al conducente e il sistema Lane Keep Assist, il sistema monitora l’attenzione alla guida. Se non rileva input sullo sterzo, interviene prima con una frenata di avviso. Se il conducente non risponde, attiva le luci di emergenza, porta il veicolo a un arresto controllato, sblocca le porte e contatta i servizi di emergenza. Una funzione pensata esplicitamente per i casi di malore improvviso. La guida a un pedale (usando solamente l’acceleratore) è ora di serie su tutti i modelli Explorer.

Il sistema Pro Power Onboard

La novità più originale è il sistema Pro Power Onboard, già presente su alcuni veicoli commerciali Ford Pro. Una presa da 220 V nel bagagliaio consente di ricaricare dispositivi come laptop o attrezzatura da campeggio. Un adattatore opzionale collegato alla porta di ricarica permette invece di alimentare biciclette elettriche e altri accessori. La potenza combinata disponibile è di 2,3 kW.

L’infotainment SYNC Move, lo schermo mobile da 14,6”, è stato aggiornato con software basato su Android. Il nuovo tema grafico migliora la leggibilità, con le aree relative a mappa, telecamera e sensori di parcheggio ingrandite. Le applicazioni possono essere organizzate in cartelle personalizzate, come su uno smartphone. Ford propone anche un Travel Pack opzionale con divisore per cani, inserto nel frunk per oggetti di emergenza e rete nel vano di carico.