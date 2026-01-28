Ford aggiorna Explorer e Capri Standard Range: più potenza e autonomia

Per il 2026, Ford ha aggiornato Explorer e Capri, andando a migliorare la versione Standard Range grazie all’introduzione di una nuova batteria per maggiore autonomia e di un motore elettrico più potente. Aggiornamento pensato per rendere la versione base dei due SUV più interessante.

CRESCE POTENZA E AUTONOMIA

La casa automobilistica dichiara un miglioramento dell’autonomia fino a circa 70 km per i modelli Capri ed Explorer Standard Range. Nello specifico, Explorer Standard Range offre adesso una percorrenza di 444 km secondo il ciclo WLTP. Per la vecchia Standard Range, Ford dichiara un’autonomia di 378 km. Con la Ford Capri Standard Range sarà possibile percorrere 464 km, mentre prima ci si fermava a 393 km. Miglioramento che è stato possibile grazie ad una batteria con tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) la cui capacità sale a 58 kWh rispetto ai 52 kWh della precedente batteria NMC (nichel-manganese-cobalto)

La casa dell’ovale blu evidenzia molto il passaggio alla tecnologia LFP per le batterie che “riduce la dipendenza dalle materie prime critiche, e consente anche ai clienti di ricaricare regolarmente fino al 100% della capacità senza preoccuparsi del degrado della batteria“. La potenza di ricarica massima dalla colonnine in corrente continua è di 110 kW, con la possibilità di poter passare dal 10 all’80% della carica in 28 minuti. Poi c’è la novità del motore che è stato reso più potente. Infatti, adesso, Explorer e Capri Standard Range possono contare su 190 CV contro i precedenti 170 CV. Di conseguenza, migliorano le prestazioni in accelerazione. Per accelerare da 0 a 100 km/h servono 8 secondi, contro i precedenti 8,7 secondi. La velocità massima per entrambi i modelli è di 160 km/h.

PREZZI

Per il momento i prezzi per il mercato italiano delle nuove versioni non sono ancora stati comunicati e nel mentre in cui scriviamo il configuratore italiano riporta ancora le vecchie versioni. In altri Paesi europei dove sono già emersi i prezzi, non sembrano esserci stati rincari. Ricordiamo, comunque, che Ford Explorer in Italia parte da 41.000 euro, mentre Ford Capri da 42.250 euro.