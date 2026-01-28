Tenere pulito l’abitacolo dell’auto non è mai stato così semplice e conveniente

Pulire l’auto è un fastidio, ma è anche necessario. Con il passare del tempo briciole, polvere e sporcizia di vario tipo si accumula su sedili, tappeti e sul resto dei rivestimenti dell’abitacolo. Prendere l’aspirapolvere da casa, collegarla alla presa di corrente e maneggiare lunghi tubi e dispositivi ingombranti non è certo il massimo. Un’alternativa interessante, ora in offerta su eBay, è quella proposta dall’aspirapolvere portatile Xiaomi MIJIA. A differenza dell’aspirapolvere tradizionale che risulta ingombrante o scomodo, questo è un dispositivo comodo, pratico e compatto con il quale mantenere pulita l’auto senza troppa fatica.

Ottimo per l’auto ma anche per la casa

L’aspirapolvere Xiaomi MIJIA ha una struttura simile a quella di un thermos, ma on dimensioni molto più contenute. In questo modo lo si può tenere nel bagagliaio, nel portaoggetti o in un cassetto del garage. Il peso di mezzo chilo facilita la movimentazione e consente di lavorare con una sola mano senza fatica. Una caratteristica che facilita anche il raggiungimento delle zone più strette come le guide dei sedili o le parti sotto le plastiche. L’avvio avviene tramite un unico pulsante, mentre lo svuotamento del contenitore è gestito da un sistema a rilascio diretto che permette di evitare il contatto con la polvere.

Xiaomi MIJIA conta su un motore brushless che opera a ottantottomila giri al minuto. Parliamo di una tecnologia che riduce l’attrito interno e migliora l’efficienza energetica. L’aria segue un percorso lineare attraverso un sistema a doppia ventilazione che limita le perdite di potenza e contribuisce a mantenere costante il flusso durante l’utilizzo. La risposta immediata del motore in fase di avvio o spegnimento evita che la polvere rimanga intrappolata nell’ugello, caratteristica utile quando si passa rapidamente da una superficie all’altra.

La batteria offre due modalità di funzionamento. L’uso standard garantisce circa trenta minuti di autonomia, mentre la modalità più potente riduce il tempo disponibile ma consente di ottenere una pulizia più approfondita. Gli ugelli intercambiabili permettono di adattare il lavoro alle superfici morbide, alle fessure e ai piani rigidi, ampliando le possibilità d’impiego così da avere sempre lo strumento ideale per una pulizia completa.