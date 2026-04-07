Nuova hypercar per Leonardo Maria Del Vecchio: a Monaco con la Ferrari F80

Sempre elegante nel look, Leonardo Maria Del Vecchio è oggi una delle personalità più influenti della sua generazione, girando su vetture da sogno. Il giovane imprenditore, pur avendo un patrimonio smisurato, affronta ogni investimento con oculatezza. Per questo motivo anche una hypercar diventa un simbolo della sua gestione patrimoniale. Il trentunenne è stato paparazzato con due delle vetture più esclusive al mondo, al Principato di Monaco, ovvero con una Koenigsegg Jesko Attack e la nuovissima Ferrari F80. Del Vecchio è uno dei primissimi clienti a cui la hypercar del Cavallino è stata consegnata, se non – si vocifera – il primo cliente privato in assoluto.

Non passa inosservata

Nonostante Monaco sia piena di supercar di lusso, Leonardo Maria Del Vecchio, è apparso sul molo con due delle vetture più potenti di sempre. Alla presentazione, a fine 2024, la F80 ha lasciato gli appassionati a bocca aperta. Presentata a Maranello nella sede storica della Casa emiliana, è stata la prima hypercar con motore ibrido con una parte elettrica sviluppata, testata e realizzata interamente dalla Ferrari stessa. L’erede spirituale della F40 è stata realizzata in 799 esemplari al prezzo di 3,6 milioni di euro.

La F80 dispone di un motore a benzina biturbo V6 con angolo tra le bancate di 120° da 3,0 litri con ben 900 CV e 850 N·m di coppia, con una potenza specifica di 300 CV/litro, associato a tre motori elettrici. Il primo è stato montato nel cambio robotizzato doppia frizione, con potenza di 60 kW e 45 N·m di coppia. Gli altri due sono posizionati sull’asse anteriore, garantendo così la trazione integrale, con una potenza ciascuno di 105 kW (142 CV) e 121 N·m, il tutto alimentato da una batteria di 2,28 kWh. Le prestazioni? 2,2 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e 5,8 secondi per raggiungere i 200 km/h. Con 1200 CV complessivi la frenata è altrettanto importante. La Ferrari F80 si ferma da 100 km/h in appena 28 metri e raggiunge la velocità massima di 350 km/h.

In pole position

La vettura modenese del giovane imprenditore è stata fotografata sul molo del Principato, davanti alla Koenigsegg Jesko, nella sua variante Attack con massimo carico aerodinamico, dalla potenza di addirittura 1.600 CV. L’hypercar svedese è in grado di superare i 480 km/h, sfruttando un peso leggero con elementi in carbonio a vista.

Del Vecchio si conferma un vero esperto di auto. Nel 2021 ha sposato Anna Castellini Baldissera a Milano, celebrando le nozze a Saint-Tropez. Dopo pochi mesi è arrivato puntuale il divorzio, costato circa 40 milioni di euro. Nel 2023 ha chiesto in sposa l’attrice e modella americana Jessica Michel Serfaty, rapporto finito con tanto di denuncia social della donna. Il 4 luglio del 2025 Luca Maria è diventato padre di Bianca, nata dalla relazione con la nuova compagna Sara Soldati. La serenità la ritroverà tra le strade di Milano, Monaco e la Costa Azzurra a bordo dei suoi gioielli.