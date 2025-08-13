Cerca

Koenigsegg Jesko Absolut sempre più veloce ed è nuovo record del mondo

Grazie ad alcune modifiche al software, la supercar è riuscita a riprendersi il record sullo 0–400–0 km/h che la Rimac Nevera R aveva fatto suo di recente

Filippo Vendrame
Pubblicato il 13 ago 2025

Sono bastate alcune semplici modifiche software per rendere la Koenigsegg Jesko Absolut ancora più veloce, tanto da poter riprendere il record mondiale sullo 0–400–0 km/h che la Rimac Nevera R aveva fatto suo circa un mese fa.

I nostri ingegneri del software hanno modificato e regolato il sistema Light Speed Transmission & Engine Management e hanno introdotto un nuovo sistema di controllo della coppia che gestisce l’aderenza dell’Absolut come mai prima d’ora. Il fatto che siamo riusciti a raggiungere questo livello di prestazioni con un’auto di serie che utilizza un motore a combustione interna con la sola trazione posteriore, battendo in linea retta tutte le auto elettriche a trazione integrale, è quasi magico e dimostra che le “verità” possono essere riscritte.

Insomma, ricalibrano il software che gestisce la trasmissione ed il more, l’hypercar di Koenigsegg è diventata ancora più veloce, tanto da migliorare i suoi tempi e conquistare un nuovo World Record.

IL RECORD

Le modifiche, che Koenigsegg chiama Absolut Overdrive, saranno disponibili anche per i clienti esistenti. Grazie a questo tuning software, la Koenigsegg Jesko Absolut è riuscita a completare lo 0-400-0 km/h in soli 25,21 secondi e lo 0-250-0 miglia orarie in 25,67 secondi. Questi numeri sono interessanti, perché c’è stato un miglioramento di oltre 2,5 secondi del precedente record di 0-400-0 km/h di 27,83 secondi stabilito dalla Jesko Absolut nel 2024.

  • 0-400-0 km/h – 25,21 secondi
  • 0-400 km/h – 16,77 secondi
  • 400-0 km/h  – 8,44 secondi
  • 0-250-0 mph – 25,67 secondi
  • 0-250 mph – 17,18 secondi
  • 250-0 mph  – 8,49 secondi

LA SUPERCAR

Ricordiamo che a spingere la Jesko Absolut c’è un V8 da 5 litri di cilindrata già utilizzato su altri modelli della Casa automobilistica e che in questa configurazione raggiunge 1.600 CV con 1.500 Nm di coppia (ma solo con carburante E85). Il peso del motore è di 189 kg, mentre il peso a secco della supercar è di 1.290 kg. Jesko Absolut è lunga 4.845 mm. Insomma, un vero e proprio razzo su 4 ruote in grado di offrire prestazioni elevatissime.

