Koenigsegg Jesko Absolut sempre più veloce ed è nuovo record del mondo

Sono bastate alcune semplici modifiche software per rendere la Koenigsegg Jesko Absolut ancora più veloce, tanto da poter riprendere il record mondiale sullo 0–400–0 km/h che la Rimac Nevera R aveva fatto suo circa un mese fa.

I nostri ingegneri del software hanno modificato e regolato il sistema Light Speed Transmission & Engine Management e hanno introdotto un nuovo sistema di controllo della coppia che gestisce l’aderenza dell’Absolut come mai prima d’ora. Il fatto che siamo riusciti a raggiungere questo livello di prestazioni con un’auto di serie che utilizza un motore a combustione interna con la sola trazione posteriore, battendo in linea retta tutte le auto elettriche a trazione integrale, è quasi magico e dimostra che le “verità” possono essere riscritte.

Insomma, ricalibrano il software che gestisce la trasmissione ed il more, l’hypercar di Koenigsegg è diventata ancora più veloce, tanto da migliorare i suoi tempi e conquistare un nuovo World Record.

IL RECORD

0-400-0 km/h – 25,21 secondi

0-400 km/h – 16,77 secondi

400-0 km/h – 8,44 secondi

0-250-0 mph – 25,67 secondi

0-250 mph – 17,18 secondi

250-0 mph – 8,49 secondi

LA SUPERCAR

Le modifiche, che Koenigsegg chiama Absolut Overdrive, saranno disponibili anche per i clienti esistenti. Grazie a questo tuning software, la Koenigsegg Jesko Absolut è riuscita a completare loe lo 0-250-0 miglia orarie in 25,67 secondi. Questi numeri sono interessanti, perché c’è stato un miglioramento di oltre 2,5 secondi del precedente record di 0-400-0 km/h di 27,83 secondi stabilito dalla Jesko Absolut nel 2024.

Ricordiamo che a spingere la Jesko Absolut c’è ungià utilizzato su altri modelli della Casa automobilistica e che in questa configurazione raggiunge(ma solo con carburante E85). Il peso del motore è di 189 kg, mentre il peso a secco della supercar è di 1.290 kg. Jesko Absolut è lunga 4.845 mm. Insomma, un vero e proprio razzo su 4 ruote in grado di offrire prestazioni elevatissime.