Nuova MG4 Anxin Edition, le batterie allo stato semi solido stanno arrivando

La nuova MG4 ha fatto il suo debutto in Cina da circa una settimana. In futuro, sembra che potrebbe arrivare anche in Europa ma, intanto, la gamma per il mercato cinese non è ancora completa dato che manca la versione più interessante e cioè quella dotata delle batterie allo stato semi-solido che permetteranno di offrire una lunga autonomia. L’arrivo sul mercato di questo particolare modello si fa sempre più vicino dato che la MG4 con batterie allo stato semi solido ha fatto la sua comparsa all’interno del solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), passaggio obbligato per poter ottenere l’autorizzazione alla vendita. La comparsa di questa vettura nel database del MIIT è l’occasione anche per scoprire qualche ulteriore dettaglio.

MG4 ANXIM EDITION

Questo è il nome della versione della nuova elettrica dotata della batteria allo stato semi-solido. Il design esterno rimane invariato rispetto alle altre versioni della MG4. Dunque, la vettura misura sempre 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Look invariato, la vera novità è quello che troviamo sotto l’auto, la nuova batteria. I dettagli dell’accumulatore non sono stati ancora rivelati e non sono presenti nella scheda del MIIT. Tutto quello che si sa fino a questo momento è che al posto della batteria LFP (litio-ferro-fosfato) delle altre varianti della nuova MG4, troveremo una batteria agli ioni di litio al manganese.



C’era chi pensava che con la batteria allo stato semi-solido, la casa automobilistica potesse scegliere per questo modello un motore differente, più potente rispetto a quello presente nelle altre versioni. A quanto pare, invece, la nuova MG4 Anxin Edition disporrà sempre di un’unità da 120 kW. Dunque, stesso look, nessuna novità di motore ma solo una tecnologia per la batteria di nuova generazione che dovrebbe garantire autonomie molto interessanti. Ne capiremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi man mano che si avvicinerà la messa in vendita di questo modello.

PREZZI

I prezzi dei modelli MG4 dotati di batterie allo stato semi-solido dovrebbero essere annunciati a settembre, con consegne previste entro la fine dell’anno. A titolo di riferimento, la nuova MG4 con batterie LFP è disponibile all’ordine in Cina con prezzi compresi tra 73.800 yuan e 105.800 yuan (8.800 euro – 12.600 euro). Verosimilmente, la variante con batteria allo stato semi-solido dovrebbe costare molto di più.