CATL, cambiare le batterie costa troppo: meglio ripararle

Le batterie sono l’elemento più importante ma anche il più costo delle auto elettriche. L’affidabilità degli accumulatori nel lungo periodo è uno dei temi più dibattuti tra gli automobilisti e questa incertezza tiene ancora lontane molte persone dalle auto elettriche. Una delle problematiche maggiormente sollevate riguarda i costi di sostituzione degli accumulatori fuori garanzia che possono essere estremamente elevati. Il discorso cambia se le batterie potessero essere riparate, visto che i costi sarebbero in questo caso decisamente inferiori. Intervenendo sulle singole celle o sui singoli moduli, gli interventi sarebbero molto meno onerosi. CATL sta lavorando proprio in tale direzione e da un anno, in Cina, ha creato Ning Service, una società che si occupa espressamente di aftermarket. Adesso, a distanza di un anno, tale società ha deciso di lanciare un servizio di riparazione delle batterie, per il momento dedicato solamente agli accumulatori di CATL.

MEGLIO RIPARARE CHE SOSTITUIRE

In Cina, il mercato dei veicoli elettrici (PHEV + BEV) è in forte espansione e con sempre più modelli su strada, diventano sempre più evidenti i problemi dei servizi post-vendita. Inoltre, con la diffusione della tecnologia Cell-to-Pack (CTP), gli interventi sono sempre più complessi. Nel caso di vetture fuori garanzia, la sostituzione delle batterie diventa davvero molto onerosa. Secondo la China Insurance Association, il costo della sostituzione di una batteria può arrivare al 50,96% del valore dell’auto, una percentuale elevatissima. Se quindi un veicolo costa 200.000 yuan, cioè circa 23.850 euro, il cambio della batteria potrebbe costare addirittura più di 100.000 yuan che al cambio sono circa 12.000 euro, tantissimo. Dunque, molto meglio riparare, se possibile, che sostituire totalmente la batteria.

