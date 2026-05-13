Jeep Avenger, il restyling sfoggia la nuova mascherina e un'edizione celebrativa

In breve tempo a scalato le classifiche continentali del gradimento, issandosi al primo posto fra i SUV più amati nel nostro Paese. Jeep Avenger è, senza dubbio, il miglior fenomeno commerciale partorito dal Gruppo Stellantis. Un modello che finora ha generato più di 270.000 ordini a livello globale, ma che è destinato a incrementare questo numero grazie all’atteso restyling che, dopo la sorprendente anteprima del Brasile, si mostra anche da noi. C’è anche un’edizione speciale per celebrare gli 85 anni del brand.

Come cambia il look

Il look della Nuova Avenger rimane fedele al principio “design to function”, dove ogni linea ha uno scopo protettivo o funzionale. La novità più evidente è la calandra a sette feritoie con illuminazione LED retroilluminata, una firma stilistica derivata dalla Compass che rende il veicolo riconoscibile anche di notte. Inoltre, la protezione a 360 gradi è garantita da nuovi paraurti e scudi sottoscocca “molded-in-color”, progettati per resistere ai piccoli urti senza mostrare segni di danneggiamento.

Il legame con il passato è poi visibile in un altro dettaglio: i nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici ospitano coprimozzi con il profilo stilizzato della storica Willys, la capostipite della specie Jeep. Infine, la palette cromatica introduce le tinte ispirate alla natura Forest e Bamboo, che possono essere abbinate al tetto nero a contrasto.

All’interno, la qualità percepita sale grazie a pannelli porta con materiali più morbidi e un inserto imbottito nella plancia, mentre la versione 4xe introduce rivestimenti verdi lavabili ad alta resistenza. Il bagagliaio da 380 litri mantiene una forma regolare con soglia di carico bassa, affiancato da 34 litri di scomparti portaoggetti nell’abitacolo.

Dotazioni e Tecnologia: sicurezza a 360 gradi

L’aggiornamento tecnologico porta in dote sistemi finora riservati a segmenti superiori. Ci sono i fari LED Matrix, il cui fascio luminoso si adatta automaticamente alla velocità e al traffico, illuminando bordi strada e curve senza abbagliare gli altri conducenti; la Vista Parcheggio a 360 gradi, grazie a una telecamera anteriore supplementare, il sistema ricostruisce digitalmente una vista dall’alto sul touchscreen da 10,25”, semplificando le manovre negli spazi stretti. E molto altro.

L’infotainment include Android Auto e Apple CarPlay wireless, con la possibilità di gestire ricarica, climatizzazione e chiusura porte tramite la Jeep App.

Le motorizzazioni

Per la rinnovata Jeep Avenger ci son ben quattro motorizzazioni fra le quali scegliere. Una soluzione fatta per accontentare una platea sempre più esigente. Dunque, all’appello abbiamo:

Turbo Benzina 100 CV : un tre cilindri da 1.2 litri ottimizzato con iniezione ad alta pressione e ciclo Miller per ridurre i consumi. Si distingue per la catena di distribuzione ad alta durabilità e intervalli di manutenzione raddoppiati a 2 anni o 25.000 km. Lo abbiamo visto recentemente anche su Grande Panda, Ypsilon e Peugeot 208;

: un tre cilindri da 1.2 litri ottimizzato con iniezione ad alta pressione e ciclo Miller per ridurre i consumi. Si distingue per la catena di distribuzione ad alta durabilità e intervalli di manutenzione raddoppiati a 2 anni o 25.000 km. Lo abbiamo visto recentemente anche su Grande Panda, Ypsilon e Peugeot 208; eHybrid 110 CV : abbina un turbo a geometria variabile a un cambio automatico a doppia frizione con motore elettrico integrato, permettendo manovre e brevi tratti (fino a 1 km) in modalità 100% elettrica sotto i 30 km/h;

: abbina un turbo a geometria variabile a un cambio automatico a doppia frizione con motore elettrico integrato, permettendo manovre e brevi tratti (fino a 1 km) in modalità 100% elettrica sotto i 30 km/h; 4xe (trazione integrale) da 145 CV: il top di gamma per l’off-road. Utilizza un motore elettrico posteriore da 1.900 Nm di coppia per affrontare pendenze del 40% su ghiaia, garantendo motricità anche con l’asse anteriore privo di aderenza; 4. 100% elettrica da 156 CV: equipaggiata con una batteria da 54 kWh, assicura un’autonomia fino a 400 km WLTP e supporta ricariche rapide in corrente continua fino a 100 kW.

Allestimenti e lancio commerciale

La struttura degli allestimenti è pensata per semplificare la scelta del cliente: le versioni a trazione anteriore sono disponibili nei livelli Longitude, Altitude e Summit, mentre la 4xe si declina nelle varianti specifiche Upland e Overland. Per celebrare l’85° Anniversario, debutta una Special Edition caratterizzata da finiture oro su cerchi e paraurti, loghi celebrativi sui parafanghi e interni con rivestimenti tartan e cuciture dorate.

Gli ordini sono ufficialmente aperti dal 13 maggio 2026, mentre le prime unità fisiche della nuova Avenger arriveranno nelle concessionarie a partire dal mese di settembre.