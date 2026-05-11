Lancia Ypsilon a benzina e con cambio manuale: l'offerta di lancio

Il fine settimana del 16 e 17 maggio sarà importante per Lancia, perché le concessionarie italiane saranno pronte ad accogliere il pubblico per un Porte Aperte interamente dedicato al debutto della nuova Ypsilon Turbo 100, una versione che punta tutto su dinamismo, accessibilità e uno stile autenticamente contemporaneo. Parliamo della variante con motore a benzina, non ibrido, e cambio manuale a sei velocità. Vedremo se questa ultima nata darà lo slancio definitivo al mercato della quarta generazione di Ypsilon.

Gli allestimenti disponibili

Al centro della scena ci sarà ciò che risiede sotto al cofano, l’atteso motore turbo a benzina da 100 CV abbinato al cambio manuale a sei marce. Parliamo di una proposta ideato in modo specifico per chi è alla ricerca di una guida reattiva e dinamica in uno scenario cittadino, senza rinunciare a quella raffinatezza che è il marchio di fabbrica della Casa torinese. Fra l’altro, grazie alla leva del cambio a bordo non ci sarà il discusso tavolino, che a molti non piace. La Turbo 100 è disponibile su tutti i livelli di allestimento della gamma: Ypsilon, LX e HF Line.

L’offerta di lancio

L’aspetto più rilevante per il grande pubblico riguarda il posizionamento economico di questa nuova motorizzazione. La versione Turbo 100 vanta infatti un prezzo di listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle altre varianti ibride.

Per rendere il debutto ancor più positivo, Lancia ha strutturato un’offerta promozionale dirompente: un prezzo di partenza di 15.950 euro (valido in caso di permuta e attivazione del finanziamento con Stellantis Financial Services). La formula finanziaria prevede un piano flessibile con 36 rate mensili da 99 euro (oltre oneri finanziari).

Nuova campagna pubblicitaria

Il weekend di Porte Aperte viene affiancato da un’altrettanto nuova campagna di comunicazione, in onda dal 10 maggio, che vede come protagonista l’attrice Greta Ferro. Nello spot, diretto da Federico Brugia e ambientato tra le atmosfere di una notte romana, l’attrice interpreta una donna che decide di seguire il proprio istinto, scegliendo la libertà offerta dalla sua Lancia Ypsilon invece di un copione già scritto.

Il claim della campagna, “Tua la strada. Tua la scelta“: un invito a non accontentarsi e a decidere in prima persona il proprio percorso. A Torino, l’impatto della campagna è amplificato da un’installazione scenografica presso la Gran Madre di Dio, dove la vettura entra in dialogo con l’architettura iconica della città natale del brand.