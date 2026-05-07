Kimera fa rivivere lo spirito racing della Lancia 037: K39 Race Car correrà al Pikes Peak

Per chi non conoscesse l’azienda italiana specializzata nella produzione di auto ad alte prestazioni e restomod, vi garantiamo che ha una storia che merita di essere approfondita. L’ex pilota di rally Luca Betti ha creato una realtà, in provincia di Cuneo, che omaggia il design intramontabile delle regine del passato con una tecnologia all’avanguardia. Il risultato? Auto che piacciono a giovani e puristi con più di una ruga sul viso.

La EVO37 è la reinterpretazione moderna della Lancia Rally 037, l’ultima vettura a trazione posteriore a vincere il Campionato del Mondo Rally. Un bolide che ha sfidato competitor agguerriti con una filosofia che è stata abbracciata oggi in Kimera Automobili dagli ex ingegneri e tecnici Lancia come Sergio Limone e Claudio Lombardi. Il lavoro ha portato già alla nascita di una edizione limitata di 37 esemplari, unendo l’estetica classica con componenti di ultima generazione.

La EVO37 dispone di un motore a 4 cilindri, realizzato da Italtecnica, da 2,15 litri capace di sprigionare 505 CV, grazie alla combinazione di un compressore volumetrico (per i bassi regimi) e un turbocompressore (per gli alti regimi). La cilindrata è la stessa della Lancia 037, mentre il sistema di doppia sovralimentazione (compressore volumetrico + turbocompressore) è il medesimo della Lancia Delta S4. Una combinazione letale, specialmente con sospensioni Öhlins (con ammortizzatori a doppio braccio oscillante al posteriore) e impianto frenante a firma Brembo.

Kimera K39 Race Car

L’evoluzione della specie nasce per far faville alla Pikes Peak International Hill Climb. Si tratta di una cronoscalata automobilistica e motociclistica il cui tracciato si snoda lungo le pendici del Pikes Peak, tra le montagne dello Stato del Colorado. La corsa americana si disputa annualmente sul Pikes Peak, una montagna alta 4301 m, situata a 16 km a ovest di Colorado Springs, e vedrà protagonista anche il bolide in carbonio ispirato alla Lancia Beta Montecarlo Group 5.

Dopo il lancio della Evo 38 da oltre 600 CV, svelata al Salone di Ginevra 2024, con motore 2.1 ”twin-charged” e trazione integrale, i tecnici hanno elaborato un autentico mostro. La K39 nasce per fronteggiare anche le temibili EV al Pikes Peak, ma sarà resa disponibile anche in una versione omologata per l’uso stradale. Il debutto ufficiale è fissato per il 15 maggio presso l’Hotel Villa Flori, sul Lago di Como. Per ora Kimera sulla pagina IG ha alzato l’hype con un post dove si vede l’auto coperta da un telo nero.

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Molto di più di un restomod

La K39 è stata progettata da zero, partendo da un monoscocca in fibra di carbonio e uno studio aerodinamico estremo. Un design che riporta alla mente i successi di Lancia con gli sponsor Martini Racing, quelli della mitica Beta Montecarlo Group 5 a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. I rumor parano di un V8 per avere la coppia necessaria nei tornanti del Colorado, ma potrebbe montare un motore diverso, data la collaborazione con Italtecnica per il loro ITV6.

Il 3.0 litri V6 biturbo potrebbe essere proposto in tre versioni: