Lancia Ypsilon Ibrida: protagonista del weekend di porte aperte del 14 e 15 marzo

Porte aperte sabato 14 e domenica 15 marzo per scoprire la nuova Lancia Ypsilon Ibrida, appuntamento che centralizza l’offerta commerciale inedita denominata “Lancia Zero Pensieri", finalizzata ad un’esperienza di acquisto ancora più semplice. Fino al 31 marzo 2026, infatti Lancia Ypsilon viene proposta al pubblico con una rata mensile di 269€ con TAN 0% e senza maxirata finale, una formula interessante che permette un accesso alla tecnologia ibrida con un piano economico veramente vantaggioso.

Durante questo weekend di porte aperte sarà possibile recarsi presso una delle 160 concessionarie Casa Lancia presenti in tutta Italia per scoprire da vicino la nuova Ypsilon e, eventualmente, valutare le vetture disponibili in pronta consegna.

L’offerta dedicata “Lancia Zero Pensieri" si caratterizza per soluzioni per semplificare l’acquisto come un tasso di interesse azzerato, l’assenza della maxirata finale e la possibilità di ricevere subito la vettura grazie alla disponibilità immediata. Il piano prevede 48 rate mensili da 269€, con un anticipo di 7.822€ (TAN fisso 0%, TAEG 3,50%)

Lancia Ypsilon Hybrid è spinta dal motore 1.2 benzina da 110 CV, abbinato alla tecnologia Mild-Hybrid a 48 V e al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Un sistema che promette efficienza e un’esperienza di guida fluida.

Inoltre, il sistema infotelematico S.A.L.A, con due schermi da 10,25" e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, permette di restare sempre connessi e gestire facilmente le principali funzioni digitali della vettura. Gli interni, curati nei materiali e progettati con attenzione anche alla sostenibilità, richiamano il gusto del design italiano e creano un ambiente raffinato e confortevole.