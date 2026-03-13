BMW G74, in arrivo il fuoristrada che sfida la Classe G

Quando l’estate scorsa si era iniziato a parlare dell’esistenza del progetto di un fuoristrada BMW per sfidare la Mercedes-Benz Classe G, i dettagli erano pochi e le domande aperte molte. Oggi il quadro è cambiato. Le indiscrezioni si sono moltiplicate e il progetto ha preso una forma abbastanza precisa da poter essere raccontato nei suoi elementi principali.

Il nome e l’obiettivo

Internamente BMW ha assegnato al modello il codice G74 e il nome “Rugged”. Non è un SUV con un pacchetto fuoristrada opzionale. È un progetto autonomo con una missione specifica: portare BMW in un segmento dove oggi non esiste. È quello dei fuoristrada di lusso con vocazione off-road. Un territorio presidiato da quasi mezzo secolo dalla Mercedes Classe G, che nel 2024 ha raggiunto il record delle circa 50.000 unità vendute. BMW non è l’unica a muoversi in questa direzione. Anche Audi e Genesis starebbero valutando ingressi nello stesso segmento.

Nel 2022 e nel 2023, i tecnici BMW avevano analizzato internamente la Rivian R1T come riferimento di progetto, trovandola convincente per capacità off-road e approccio al prodotto. Da quella valutazione è nata la spinta verso un modello dedicato, distinto da qualsiasi X di serie.

Piattaforma e design

La base tecnica sarà una versione profondamente modificata della piattaforma della nuova X5 di prossima generazione. Non una carrozzeria portante come quella della Classe G, ma un’architettura rinforzata con sospensioni pneumatiche ad ampia escursione, fino a tre differenziali bloccabili, quattro ruote sterzanti e protezioni sottoscocca. BMW aveva già anticipato questo tipo di dotazioni con il pacchetto xOffroad disponibile sull’X5 Silver Anniversary Edition.

Le forme dovrebbero essere più squadrate e verticali rispetto agli attuali SUV BMW, con pneumatici all-terrain di grandi dimensioni e protezioni ai passaruota. All’interno, l’impostazione seguirà il linguaggio Neue Klasse con schermo centrale e Panoramic Vision. Sono previste tre file di sedili. Tra le indiscrezioni più curiose, quella di una seduta integrata nel portellone posteriore, un richiamo alla Rolls-Royce Cullinan.

Motorizzazioni e prezzi

La gamma dovrebbe puntare su propulsori a combustione interna, eventualmente affiancati da un sistema ibrido. Una variante completamente elettrica è possibile ma ritenuta poco probabile, anche alla luce delle sempre maggiori difficoltà di vendita.

Frank van Meel, CEO di BMW M, ha lasciato intendere in una recente intervista che l’azienda è aperta all’idea di una variante M con vocazione off-road. Se il progetto andrà avanti, una versione ad alte prestazioni sarebbe una scelta naturale. Sul fronte prezzi, il posizionamento come SUV di punta della gamma, potenziale erede della XM che uscirà di produzione nel 2028, suggerisce un listino superiore ai 150.000 euro. Per riferimento, la Mercedes G 450 d parte in Italia da circa 145.769 euro, la AMG G 63 da 208.471 euro.

La produzione è prevista nella seconda metà del 2029 nello stabilimento BMW di Spartanburg, South Carolina, dove già vengono assemblati X5, X6, X7 e XM. Il debutto ufficiale è atteso tra fine 2028 e inizio 2029.