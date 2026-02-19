BMW M, futuro incerto per il cambio manuale: "non ha più molto senso"

Il cambio manuale è sempre più raro da trovare anche sulle sportive. I puristi della guida continuano ad apprezzarlo ma in futuro probabilmente dovranno adeguarsi al fatto che è destinato a sparire o quasi. Ci sono infatti “brutte” notizie sul fronte di BMW M. Il cambio manuale, infatti, potrebbe non avere un lungo futuro dato che come racconta il CEO Frank van Meel ai colleghi australiani di CarSales, dal punto di vista ingegneristico il cambio manuale non ha più molto senso.

FUTURO INCERTO PER IL CAMBIO MANUALE

Per il momento il cambio manuale continuerà ad essere proposto all’interno della gamma BMW M dato che ancora diverse persone lo preferiscono. Tuttavia, il futuro è incerto.

Dal punto di vista ingegneristico, il manuale non ha molto senso perché limita la coppia e anche il consumo di carburante. Ma dal punto di vista emotivo e del cliente, molte persone amano ancora i manuali, ecco perché li abbiamo conservati e intendiamo conservarli il più a lungo possibile. In futuro sarà molto difficile sviluppare cambi completamente nuovi perché il segmento di mercato è piuttosto piccolo e i fornitori non sono così entusiasti di fare una cosa del genere. Quindi siamo ancora soddisfatti dei manuali che abbiamo e intendiamo conservarli per i prossimi due anni, ma in futuro sarà probabilmente più difficile mantenerli in vita, soprattutto nel prossimo decennio.

Insomma, il numero uno di BMW M fa capire che la tecnologia in continua evoluzione e la domanda in calo, rendono più difficile giustificare le auto con cambio manuale, anche all’interno della gamma M. Non è la prima volta che Frank van Meel parla della possibilità che le auto della gamma M con cambio manuale possano scomparire. Già nel 2024 aveva invitato chi voleva una BMW M con cambio manuale ad acquistarla subito. Insomma, ancora per una manciata di anni ci saranno vetture della gamma M con il cambio manuale. Poi chissà… BMW sta lavorando alla nuova Serie 3 e quindi anche alla nuova M3. Sarà interessante scoprire che scelta sarà fatta per la trasmissione della nuova sportiva. Non rimane che attendere per scoprirlo.

Certo, l’eliminazione futura del cambio manuale ha delle logiche industriali ma sul piano “emotivo” potrebbe essere un errore dato che ancora molti clienti amano guidare BMW M con il cambio manuale.