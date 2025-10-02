Nuova BMW M3, anche nell'era Neue Klasse continuerà ad essere endotermica

La nuova BMW M3 sarà una vera rivoluzione dato che sarà elettrica e poggerà sulla piattaforma Neue Klasse che ha debuttato sulla nuova iX3 e che sarà la base delle future elettriche della casa automobilistica tedesca. Dei muletti della nuova BMW M3 elettrica che dovrebbe debuttare nel 2027, ne abbiamo visti diversi. Adesso però c’è una novità. BMW aveva più volte confermato che la sua sportiva sarebbe stata comunque offerta ancora con una motorizzazione a benzina. Finalmente, sono arrivate foto spia che mostrano la nuova BMW M3 endotermica.

PRIMI DETTAGLI DELLA NUOVA M3

Le nuove foto spia mostrano una vettura ancora camuffata. Tuttavia, ci son alcuni elementi che non possono passare inosservati. Innanzitutto, davanti si possono notare ulteriori prese d’aria, segno che sotto al cofano troviamo un motore endotermico. Dietro, possiamo notare la presenza di 4 terminali di scarico che confermano ancora una volta che si tratta di un modello a benzina. Il resto dell’auto, invece, non presenta grosse differenze rispetto a quanto già visto sui muletti della BMW M3 elettrica, compreso il nuovo frontale Neue Klasse. Passaruota allargati, grandi cerchi in lega, un impianto frenante maggiorato, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e un piccolo spoiler posteriore, questi sono alcuni dei dettagli più interessanti che si vedono sul muletto.

Le immagini non mostrano l’abitacolo ma possiamo immaginare facilmente che troveremo il nuovo Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto all’interno della nuova BMW iX3. Dunque, anche la sportiva offrirà tanta tecnologia.

MOTORE

Cosa troveremo sotto il cofano? Al momento non si sa molto ma in passato si parlava di un motore 6 cilindri dotato della tecnologia Mild Hybrid per ridurre consumi ed emissioni. Possiamo immaginarci che BMW possa scegliere un’evoluzione dell’attuale 6 cilindri biturbo di 3 litri. Al momento, comunque, le informazioni sono molto poche. Quando debutterà? Il modello elettrico dovrebbe arrivare nel 2027. Quello che endotermico è possibile che sia presentato dopo, forse addirittura nel 2028. Non rimane che attendere maggiori dettagli per scoprirlo.