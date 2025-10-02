Nuova Nissan Qashqai e-Power 2026, al via gli ordini: ecco quanto costa

La nuova generazione del sistema Nissan e-Power era stata presentata a giugno e adesso arriva ufficialmente in Italia sulla Nissan Qashqai. La casa automobilistica ha finalmente comunicato i listini del nuovo modello che va ad affiancare le versioni Mild Hybrid. Il crossover può essere già ordinato

PIÙ POTENZA ED EFFICIENZA

La nuova generazione del sistema e-power promette non solo maggiore potenza ma pure più efficienza. Ricordiamo che l’architettura di questo powertrain prevede, semplificando al massimo, un motore elettrico che fornisce trazione e un propulsore a benzina con funzione di generatore (qui spieghiamo come funziona). Come aveva raccontato la casa automobilistica giapponese, il powertrain è stato completamente riprogettato con l’obiettivo di ottenere meno consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico. Grazie a questo lavoro, il crossover è in grado di offrire un’autonomia superiore ai 1.200 km con consumi fino a 4,5 litri per 100 km (WLTP). Invece, le emissioni di CO2 sono passate da 116 g/km a 102 g/km.

Andando a vedere più nel dettaglio le specifiche tecniche della nuova Nissan Qashqai e-Power 2026, la potenza del motore elettrico è cresciuta di 11 kW rispetto alla versione precedente e arriva così a 151 kW (205 CV). La capacità della batteria è rimasta sempre di 2,1 kWh. Con funzione di generatore troviamo un motore benzina tre cilindri turbo da 1,5 litri che però adesso è tutto nuovo ed esclusivamente dedicato all’applicazione e-Power. Spiega Nissan:

La combustione è di tipo STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel) un brevetto Nissan, che massimizza la miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro, migliorando l’efficienza fino al valore del 42%. Un nuovo turbocompressore più grande ha permesso di ridurre di 200 giri/min il regime del motore durante la guida in autostrada, migliorando ulteriormente il comfort di marcia.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Nissan Qashqai e-Power 2026 si potrà avere negli allestimenti Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+. La dotazione di base prevede, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, quadro strumenti digitale da 7 pollici, infotainment da 12,3 pollici, luci diurne a Led, climatizzatore bizona, telecamera posteriore e sensori di parcheggio. Quanto costa il crossover con la motorizzazione e-Power? Si parte da 38.100 euro.