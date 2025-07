Nissan Qashqai, più potenza ed efficienza con il nuovo e-POWER. Partita la produzione a Sunderland

Nissan Qashqai con la nuova generazione di e-POWER è entrato in produzione all’interno della fabbrica di Sunderland, nel Regno Unito. Il crossover con il nuovo powertrain ibrido sarà poi disponibile dopo la fine dell’estate. La nuova motorizzazione rappresenta un importante passo avanti rispetto a quella offerta oggi, garantendo maggiore potenza, consumi inferiori e un migliore comfort di marcia.

PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE

Com’è strutturato il sistema e-POWER? Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore turbo a benzina da 1,5 litri produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. L’unità endotermica, dunque, funziona solo come generatore e non viene utilizzata per dare trazione alle ruote (qui spieghiamo bene come funziona). La nuova generazione del sistema e-POWER è stata completamente riprogettata per ottenere ancora minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico. Tutte le componenti sono state riviste. La potenza del motore elettrico cresce così di 11 kW rispetto alla versione precedente e raggiunge i 151 kW (205 CV), mentre la capacità della batteria resta invariata ed è pari a 2,1 kWh.



Il generatore è un motore benzina tre cilindri turbo da 1,5 litri che però adesso è tutto nuovo ed è stato sviluppato utilizzando alcune scelte tecniche che hanno permesso d massimizzarne l’efficienza.

La combustione è di tipo STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel) un brevetto Nissan, che massimizza la miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro, migliorando l’efficienza fino al valore del 42%.

Il risultato di tutto questo lavoro? Un’autonomia superiore ai 1.200 km con consumi fino a 4,5 litri per 100 km (WLTP). In sintesi, questi sono i miglioramenti ottenuti:

Consumi ridotti fino a 4.5 l/100km (WLTP)

ridotti fino a Autonomia oltre 1.200 km (ciclo WLTP)

(ciclo WLTP) Emissioni di CO₂ passano da 116 g/km a 102 g/km, una riduzione del 12% rispetto alla generazione precedente

passano da una riduzione del 12% rispetto alla generazione precedente Rumorosità dell’abitacolo ridotta di 5.6 dB rispetto alla generazione precedente

ridotta di rispetto alla generazione precedente +11 kW boost nella modalità Sport

PREZZI ANCORA DA SCOPRIRE

Il listino della Nissan Qashqai con il nuovo e-POWER non è ancora stato comunicato ma ricordiamo che attualmente, con la precedente generazione del powertrain, si parte da 37.900 euro.