Xiaomi guarda già al futuro: test su strada per il terzo modello, un SUV range extender

Xiaomi si sta godendo il clamoroso successo del suo nuovo SUV elettrico YU7 che ha ottenuto un vero e proprio boom di ordini sin da primi istanti dall’avvio della commercializzazione. Il colosso dell’elettronica sta però già guardando al futuro. Infatti, il prossimo anno sarebbe previsto il lancio del suo terzo modello, nome in codice Kunlun, che qualcuno già chiama Xiaomi YU9. Si tratta di un SUV, un modello maggiormente orientato alle necessità delle grandi famiglie visto che si dice che sarà in grado di ospitare a bordo fino a 6 o a 7 passeggeri. Inoltre, non sarà 100% elettrico visto che dovrebbe essere dotato di un powertrain range extender, una tecnologia che in Cina piace sempre di più. Vettura che negli ultimi tempi è stata intercettata più volte su strada durante i test.

COME SARÀ?

La vettura appare ancora camuffata con pellicole e teli che coprono la carrozzeria. Tuttavia, secondo la stampa cinese, questo modello dovrebbe presentare una lunghezza di circa 5,3 metri. Dimensioni quindi importanti ma giustificate dal fatto che dentro dovrà offrire molto spazio. Una volta sul mercato, dovrebbe andare a confrontarsi con modelli del calibro di Li Auto L9 e Aito M9. Da quello che si può vedere dalle foto spia, pare che Xiaomi YU9 o come si chiamerà alla fine, disporrà di forme squadrate e dunque di un look differente da quello visto sui primi due modelli elettrici Xiaomi.



L’arrivo di un terzo modello Xiaomi era stato anticipato anche da un documento di Bosch trapelato in passato in cui era contenuta la roadmap prodotto del colosso dell’elettronica. A quanto pare, sarà dotato del sistema IPB 2.0 (Intelligent Power Brake) di Bosch. E il powertrain? Non ci sono informazioni certe ma pare che possa abbinare un sistema composto da un doppio motore elettrico (trazione integrale) ad un’unità endotermica da 1,5 litri con funzione di generatore. Si prevede un’autonomia in elettrico di almeno 200 km ( CLTC) e una percorrenza complessiva di 1.500 km grazie al range extender. Ovviamente bisognerà attendere informazioni più precise per capire meglio le specifiche del SUV.



L’abitacolo ancora non si è visto ma Xiaomi dovrebbe continuare a proporre un ambiente minimalista con tanta tecnologia a partire da un ampio display centrale per il sistema infotainment. Non rimane che attendere novità per saperne di più.



[Fonte]