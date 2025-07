Nuova Range Rover SV Black: al Goodwood Festival of Speed si amplia la gamma

La Range Rover SV rappresenta una perfetta interpretazione di lusso e personalizzazione, garantendo ai propri clienti livelli di raffinatezza elevati. Nel 2025, Range Rover amplia la gamma con l’aggiunta della nuova Range Rover SV Black, che sarà offerta insieme alle varianti SV Serenity e SV Intrepid a partire dalla fine di quest’anno.

Ognuna rappresenta un’interpretazione unica del lusso moderno, integrando finiture di alto livello e una meticolosa attenzione ai dettagli: dal tema nero della SV Black, all’audace e dinamico stile della SV Intrepid fino al puro lusso della SV Serenity.

DESIGN ESTERNO

La Range Rover SV Blackdiventando la versione più audace e raffinata mai creata. Un’interpretazione seducente del lusso moderno, che eleva il design a nuovi livelli grazie a unaimpreziosito da finiture nero lucido.

Nel suo 55° anniversario, Range Rover rinnova il suo impegno verso uno stile distintivo ed intramontabile. La carrozzeria della SV Black è impreziosita dall’intenso Narvik Gloss Black, che ne sottolinea le linee eleganti e la forte presenza su strada. Ogni elemento stilistico riflette l‘eccellenza artigianale firmata SV: dalla griglia anteriore in rete lucida, alle lettere sul cofano e al logo ovale, tutti rigorosamente in nero lucido.



Il profilo è dominato da cerchi in lega da 23 pollici, anch’essi in Gloss Black, accompagnati da dettagli unici come le pinze freno con un’inedita finitura scura e una discreta serigrafia nera.

Nella sezione posteriore spicca l’esclusivo emblema circolare SV in ceramica nera, un dettaglio ricercato che racchiude l’essenza della maestria Range Rover SV, con un tocco di sobria distinzione.

A partire dalla fine del 2025, Range Rover, introdurrà inoltre i primi pneumatici Pirelli P zero del settore realizzati con oltre il 70% di materiali biologici e riciclati. Saranno inizialmente disponibile su alcune versioni da 22 poliici di Range Rover.

INTERNI

MOTORE E DISPONIBILITA’

Per esaltare i contrasti con l’esterno lucido, gli interni sono caratterizzate daLa pelle Near-Aniline Ebony è setosa al tatto, con perforazioni a rettangoli sfumati e cuciture esclusive sui sedili. Per la prima volta si trovano, che permettono di avere meno cuciture per ottenere un risultato più pulito. La leva del cambio è rifinita in ceramica nera satinata, mentre i dettagli in Moonlight Chrome conferiscono una tutto l’abitacolo.Range Rover evolve inoltre il concetto di benessere a bordo introducendo, sui modelli SV, ie l, una tecnologia esclusiva e prima al mondo. I sedili Body-And-Soul (BASS), ora di serie su tutta la gamma SV, e il Sensory Floor combinano audio e vibrazioni sincronizzate per offrire un’. Grazie a trasduttori integrati nei sedili e nel pavimento, gli occupanti possono sentire fisicamente la musica e beneficiare di sei programmi Wellness mirati a ridurre stress e migliorare il benessere mentale.Il sistema, supportato dall’intelligenza artificiale, lavora in armonia con l’impianto, trasformando l’abitacolo in un ambiente immersivo e rilassante. Il Sensory Floor è disponibile di serie su tutte le versioni a passo lungo della Range Rover SV.

La Range Rover SV Black sarà ordinabile a partire dalla fine del 2025 nelle versioni a passo standard cinque posti, o a passo lungo quattro o cinque posti, con il motore V8 da 615 CV per grandi prestazioni, senza compromettere il lusso a bordo.

Il modello verrà presentato in anteprima mondiale al Goodwood Festival of Speed, nel Regno Unito, dal 10 al 13 luglio 2025, insieme alla nuova Range Rover Sport SV Black.