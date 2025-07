Terremoto in casa Red Bull: Christian Horner è fuori, licenziato

Clamoroso in casa Red Bull, Christian Horner lascia, licenziato dopo 20 anni alla guida di un team che ha aiutato ad ottenere moltissimi successi. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e scuote il mondo della Formula 1. Inizialmente era stata riportata da alcune testate tedesche ed olandesi ma poi è arrivata la conferma ufficiale. I motivi del licenziamento? Ufficialmente il team non ha voluto spiegarli ma stando alla ricostruzione della stampa, pare che la decisione sia stata presa dopo una riunione convocata d’urgenza appena concluso il GP a Silverstone, a cui hanno partecipato i co-proprietari Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz e l’ad corporate Oliver Mintzlaff.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Le ragioni che avrebbero portato all’allontanamento di Christian Horner sarebbero comunque molteplici. Innanzitutto, ci sarebbe la necessità di arginare il malcontento di Max Verstappen per le prestazioni della monoposto. In secondo luogo, alla dirigenza del team non è mai piaciuto l’eccessivo accentramento di potere che Horner ha ottenuto in questi anni. C’è poi lo scandalo scoppiato lo scorso anno che ha coinvolto Horner di cui presto si tornerà a parlare dato che nel 2026 prenderà il via il processo per i comportamenti inappropriati verso una dipendente della scuderia. Ovviamente, nel breve comunicato ufficiale, i vertici del team si limitano alle classiche frasi di rito, di ringraziamento.

Vorremmo ringraziare Christian Horner per il suo eccezionale lavoro negli ultimi 20 anni. Con il suo instancabile impegno, la sua esperienza, la sua competenza e il suo pensiero innovativo, ha contribuito in modo determinante a far diventare Red Bull Racing uno dei team di maggior successo e più attrattivi in Formula 1. Grazie di tutto, Christian, rimarrai per sempre una parte importante della storia del nostro team.

IL NUOVO ASSETTO DEL TEAM

Con l’addio con effetto immediato di Christian Horner (il contratto con la Red Bull scadeva nel 2030), Laurent Mekies, ex direttore sportivo della Ferrari e dal 2024 team principal di Racing Bulls, prenderà il suo posto come CEO. Al posto di Mekies, alla guida dell’ex team Toro Rosso, arriverà Alan Permane.