Nuova Nissan Qashqai e-Power, più potente ed efficiente. Fino a 1.200 km con un pieno

Nissan Qashqai e-Power evolve e diventa ancora più efficiente grazie all’arrivo della nuova generazione della motorizzazione e-Power. Il powertrain è stato completamente riprogettato con l’obiettivo di ottenere meno consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico. Il risultato? Grazie a questo lavoro il crossover ibrido della casa automobilistica giapponese è in grado di offrire un’autonomia superiore ai 1.200 km con consumi fino a 4,5 litri per 100 km (WLTP). Ricordiamo che la tecnologia e-Power prevede, semplificando, un motore elettrico che fornisce trazione e un propulsore a benzina con funzione di generatore.

CALANO I CONSUMI E CRESCE IL COMFORT DI GUIDA

Consumi ridotti fino a 4.5 l/100km (WLTP) – il miglior valore nel segmento di riferimento C-Crossover

ridotti fino a – il miglior valore nel segmento di riferimento C-Crossover Autonomia oltre 1.200 km (ciclo WLTP)

(ciclo WLTP) Emissioni di CO₂ passano da 116 g/km a 102 g/km una riduzione del 12% rispetto alla generazione precedente

passano da una riduzione del 12% rispetto alla generazione precedente Rumorosità dell’abitacolo ridotta di 5.6 dB rispetto alla generazione precedente, raggiungendo livelli di un EV

ridotta di rispetto alla generazione precedente, raggiungendo livelli di un EV +11 kW nella modalità Sport

IN ARRIVO DOPO L’ESTATE

Il lavoro di riprogettazione di Nissan ha riguardato tutte le componenti delin un assemblaggio adesso più compatto e più leggero. La casa automobilistica è stata in grado anche di migliore l’isolamento acustico, riducendo vibrazioni e rumore sotto carico. La potenza del motore elettrico cresce di 11 kW rispetto alla versione precedente e raggiunge i. La capacità della batteria resta invariata e pari atroviamo sempre unche però adesso è tutto nuovo ed esclusivamente dedicato all’applicazione e-Power. La combustione è di tipo STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel) un brevetto Nissan, che massimizza la miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro, migliorando l’efficienza fino al valore del 42%. La casa automobilistica spiega che un nuovo turbocompressore più grande ha permesso di ridurre di 200 giri/min il regime del motore durante la guida in autostrada, migliorando ulteriormente il comfort di marcia.Il risultato di tutto questo lavoro è un risparmio di carburante del 16% nel ciclo combinato e del 14% in autostrada rispetto alla generazione precedente. Un altro vantaggio per i clienti è rappresentato dall’aumento degli intervalli di manutenzione, che passano da 15.000 a 20.000 km, con la riduzione dei costi di gestione della vettura. Di seguito, sintetizzati, i principali miglioramenti:

Nissan Qashqai con il nuovo e-Power sarà disponibile in Italia a partire da. Il nuovo listino non è stato ancora comunicato. Attualmente, per questa motorizzazione (vecchia generazione) si parte da 37.900 euro. Con il nuovo modello arriveranno anche un aggiornamento del sistema infotainment e della suite degli ADAS.