Nuova BMW M3 elettrica: produzione al via da marzo 2027

La nuova BMW M3 elettrica potrebbe entrare in produzione a marzo 2027. Le indiscrezioni sono state pubblicate su un forum da un insider ritenuto affidabile e anticipano i piani della casa tedesca per la variante sportiva della BMW 3 elettrica dotata di propulsione a zero emissioni.

La futura M3 elettrica è conosciuta all’interno di BMW con il nome in codice “ZAo” e al suo debutto sul mercato punterà sicuramente su una dotazione specifica molto interessante. Al momento si parla della presenza di cerchi in lega da 20 pollici di serie che i clienti potranno sostituire con dei cerchi forgiati dello stesso diametro o con un’ulteriore configurazione che prevede al retrotreno ruote da 21 pollici.

SI PUNTA SULLA FIBRA NATURALE

Sempre tra gli optional ci saranno i freni carboceramici utili per garantire la massima sicurezza considerando le potenziali prestazioni della berlina, che a livello estetico si farà riconoscere per i gruppi ottici anteriori di disegno specifico e per numerosi elementi realizzati in fibra naturale, soprattutto all’interno dell’abitacolo.

Le informazioni disponibili finora parlano della presenza di elementi leggeri per ridurre il peso complessivo della BMW M3 elettrica, tra cui materiali basati sul lino e su altre piante per i rivestimenti dei sedili M Sport di serie la cui produzione consente di ridurre le emissioni rispetto all’impiego della più tradizionale fibra di carbonio.



POTENZA TRA 800 E 900 CAVALLI

Sulla M3 dovrebbe esserci poi unche potrebbe anche essere realizzato con materiali leggeri, sebbene per adesso questo dettaglio non sia ancora emerso tra le tante indiscrezioni riguardanti il modello.

Sul fronte della potenza si dice invece che la berlina elettrica di BMW potrebbe attestarsi su una soglia compresa tra 800 e 900 cavalli, quindi ben più dei 700 cavalli che qualcuno aveva indicato in precedenza come limite massimo.

Resta da capire come questo traguardo sarà raggiunto, ovvero quanti motori elettrici i progettisti tedeschi decideranno di implementare a bordo, anche se in precedenza erano circolate voci di un possibile schema basato su quattro unità propulsive.

Le informazioni rilasciate in anteprima dalla fonte ben informata confermano infine che la nuova BMW M3 sarà costruita nell’impianto di Monaco di Baviera, seguendo quindi quanto previsto per la Serie 3 elettrica “normale”. La notizia conferma ancora una volta l’intenzione di BMW di destinare la fabbrica alla sola produzione di veicoli elettrici a partire dal 2027.



[Foto spia: BMWBLOG]