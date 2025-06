La nuova BMW M3 Elettrica danza tra le curve del Nurburgring. Video spia

Che sarebbe arrivata una BMW M3 elettrica lo sapevamo, anche a seguito di un primo assaggio nel mese di febbraio con un video della sportiva in azione, ora però un nuovo video mostra un prototipo della M3 elettrica danzare tra le curve del Nurburgring, in silenzio. Un video girato da CarSpyMedia ritrae la nuova M3 elettrica mentre affronta con grinta il celebre circuito e, nonostante l’assenza di rumore proveniente dal motore, bisogna ammettere che sembra andare spaventosamente forte. Il video è relativamente breve, ma la nuova M3 viene ritratta in più angolazioni, inclusi alcuni primi piani del prototipo su strada.

Il camuffamento in cui è stata vista questa vettura è ispirato alla linea M del marchio dell’elica e riesce a camuffare bene l’aspetto definitivo di questa vettura, anche se si possono notare chiaramente i parafanghi allargati, paraurti aggressivi e il linguaggio stilistico della Neue Klasse.

La silhouette complessiva richiama in parte quella della storica 2002, mentre i sottili fari e il doppio rene compatto si discostano nettamente da quelle del modello G80 attuale. Quantomeno, appaiono decisamente più contenute, anche se mascherate dal pesante camouflage.

COSA SI SA SULLA POTENZA?

I dettagli sulla potenza di questa nuova BMW M3 elettrica ancora restano abbastanza riservati. BMW ha però lasciato intendere che potrebbe, con varianti anchepreviste per il futuro.Fino a quando non ci avvicineremo alla data della presentazione della M3 elettrica sarà difficile avere altre informazioni. Considerando che, durante il 2025 ci si aspetta di vedere la, e la sua versione prestazionale nel, ragionevolmente la vedremo