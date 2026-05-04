BMW torna alla carica: 30 nuove M entro il 2030

BMW sta interpretando al meglio il caotico car market attuale, continuando a investire sul futuro senza dimenticare la tradizione. La gamma del brand teutonico è sempre più variegata, tra proposte elettrificate e tecnologia FCEV, tuttavia nei prossimi anni ci sarà spazio per 30 modelli nuovi o profondamente aggiornati tra vetture ad alte prestazioni, varianti M Performance, restyling e serie speciali.

Una scelta che strizza l’occhio ai puristi che amano le vetture sportive e non vogliono rinunciare al piacere di guida dei modelli della serie M. Per ampliare l’offerta in modo capillare, accompagnando la transizione elettrica senza abbandonare, almeno nel medio termine, i motori termici i vertici hanno pensato di varare un piano ben strutturato.

30 mesi di fuoco

I colleghi di Auto Motor und Sport hanno citato il numero 1 di BMW M, Frank van Meel. Il manager ha annunciato “fino a 30 modelli nuovi o rielaborati” nell’arco di 30 mesi. Un numero elevatissimo che garantirà ampia scelta ai futuri clienti, in cui rientrano numerosi restyling, declinazioni di carrozzeria, versioni CS e tutte le varianti M Performance.

Dopo quest’anno di transizione, segnato dall’arrivo della Neue Klasse, dal 2027 al 2030 si aprirà la nuova strada. La iX3 ha debuttato sulla piattaforma elettrica di nuova generazione e, secondo le ultime indiscrezioni, il SUV presenterà versioni M Performance, tra cui una ad alte prestazioni. Il modello base con varianti intermedie e un modello di punta della serie M aumenterà il conteggio complessivo. La BMW a corrente non ha nulla a che fare con la X3. Imponente d’aspetto, l’auto a ruote ha un frontale alto e massiccio, provando ad attirare una nicchia di appassionati di EV dal portafoglio pesante.

Aggiornamenti in arrivo

Le attuali proposte con cuori termici verranno riviste dai tecnici bavaresi. M3 e M4 dovrebbero ricevere ulteriori interventi evolutivi per restare competitive sino al 2030, mentre anche la Serie 5 e la relativa versione M5 passeranno nelle mani dei tecnici per un aggiornamento di metà carriera. Nel 2027, con l’unveiling della M3 elettrica, progetto interno “ZA0”, ci sarà un netto passo in avanti con quattro motori elettrici e un’inedita centralina di controllo denominata “Heart of Joy”, in grado di gestire in modo estremamente preciso la ripartizione della coppia.

Con la divisione Motorsport verrà impostata una strategia incentrata su una doppia visione. Accanto alla M3 full electric ci sarà un’anima più pura per la M3 con motore sei cilindri in linea, destinata ai mercati e ai clienti ancora legati alla combustione interna. La prospettiva termica potrebbe estendersi anche ad altri modelli, mentre dal 2028 in avanti la gamma si allargherebbe ulteriormente con SUV elettrici ad alte prestazioni e una innovativa M4 100% elettrica verso la fine del decennio.