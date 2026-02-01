M3 elettrica sì, ma BMW non rinuncia al 6 cilindri per la sua sportiva

BMW ultimamente ci sta raccontando diverse cose della futura M3 elettrica che dovrebbe debuttare nel corso del 2027. Modello che disporrà di tante raffinatezze tecniche tra cui un powertrain composto da 4 motori elettrici. La nuova BMW M3 sarà anche elettrica nel senso che comunque la nuova generazione della sportiva tedesca sarà proposta pure con una motorizzazione tradizionale. E a ricordarci che il modello endotermico rimarrà tra noi sono le ultime foto spia della sportiva che mostrano appunto la futura nuova BMW M3 a benzina.

COME SARÀ? MOTORE 6 CILINDRI

Sebbene ovviamente la vettura appaia ancora camuffata, al di sotto le sue forme sono già abbastanza chiare. L’attuale modello, quando fu presentato, fece molto parlare per via della griglia a doppio rene XXL. La prossima generazione della BMW M3 cambierà radicalmente da questo punto di vista dato che adotterà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che porterà a disporre di un frontale dallo stile più minimalista. Lo avevamo già osservato sui muletti della nuova M3 elettrica e anche la versione endotermica presenterà le medesime forme per quanto sarà basata su di una piattaforma differente.

La nuova BMW M3 continuerà a proporre un look aggressivo con ampi passaruota, un frontale elaborato con ampie prese d’aria, cerchi di grandi dimensioni e nel caso del modello endodermico, al posteriore troveremo 4 terminali di scarico. Ovviamente, sarà fatto un grande lavoro su telaio ed assetto per migliorare la dinamica di guida. L’abitacolo non si vede ma verosimilmente la nuova sportiva adotterà il nuovo BMW Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto sul nuovo SUV elettrico BMW iX3 al Salone di Monaco 2025. Dunque, niente strumentazione classica e al suo posto il BMW Panoramic Vision. Le informazioni di guida saranno quindi proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove appaiono su una superficie nera stampata e visibili con un effetto 3D. Ovviamente non mancherà un display centrale per le funzioni dell’infotainment.

Cosa troveremo sotto al cofano della nuova BMW M3 endotermica? La casa automobilistica ha già confermato che rimarrà il motore 6 cilindri di 3 litri del modello attuale, ovviamente aggiornato per poter rispettare le sempre più stringenti normative in materia di emissioni inquinanti. Si dice che la nuova unità dovrebbe poter contare su di un sistema Mild Hybrid. Si vocifera anche di un incremento di potenza. Ovviamente, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi dato che il debutto non è vicino. Speriamo piuttosto che BMW tenga d’occhio l’aumento del peso ma un sistema Mild Hybrid non dovrebbe gravare molto e quindi non si dovrebbe replicare quanto visto sulla BMW M5 con l’introduzione del powertrain Plug-in. La nuova BMW M3 endotermica dovrebbe adottare un cambio automatico a 8 rapporti. L’opzione manuale pare che non sarà disponibile. Il debutto è atteso nel 2027, insieme alla versione elettrica.