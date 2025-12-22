BMW M3 elettrica, avanti con lo sviluppo: design Neue Klasse e 4 motori | Foto spia

Una BMW M3 elettrica? Si e arriverà nel 2027. Ovviamente il modello endotermico non sparirà ma la casa automobilistica punta ad introdurre qualcosa di davvero nuovo e dotato di tecnologie di ultimissima generazione che dovrebbero permettere di offrire una dinamica di guida di altissimo livello. Della futura BMW M3 elettrica ne abbiamo parlato diverse volte in passato e adesso nuove foto spia consentono di dare un nuovo sguardo ad un muletto della sportiva elettrica durante una sessione di test su strada. Ovviamente la vettura appare ancora camuffata ma si vedono comunque diverse cose.

UNA VERA SPORTIVA: AVANTI CON LO SVILUPPO

Le nuove foto spia permettono di confermare un dettaglio importante e cioè che la sportiva elettrica si caratterizzerà per il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che ha fatto il suo debutto sulla nuova BMW iX3. Del resto, la nuova Serie 3 e la futura nuova i3 presenteranno questa scelta stilistica. Il nuovo muletto dispone davanti di fari che dovrebbero essere quelli definitivi, con una nuova firma luminosa che ricorda quella della recente iX3. Non possiamo poi non notare passaruota allargati, grandi cerchi in lega, un impianto frenante maggiorato, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e un piccolo spoiler posteriore.

Dietro si intravedono anche i gruppi ottici della sportiva elettrica tedesca. Come tutti i nuovi modelli del costruttore tedesco, anche la nuova BMW M3 elettrica disporrà, all’interno dell’abitacolo, dell’avanzato BMW Panoramic iDrive. Trattandosi, comunque, di una vettura ad alte prestazioni, avremo sicuramente volante e sedili sportivi. Non dovrebbero mancare rivestimenti specifici e magari anche una grafica dedicata per l’infotainment.

MOTORE

Anzi, sarebbe più corretto parlare al plurale. Già perché la nuova BMW M3 elettrica disporrà di un powertrain che dovrebbe offrire ben 4 motori elettrici, uno per ruota. Si tratta di una scelta tecnica che permetterà di arrivare a disporre di un sofisticato sistema di torque vectoring. La potenza? La vettura di sviluppo di BMW utilizzata per collaudare la meccanica del powertrain poteva contare addirittura su oltre 1.300 CV. Tuttavia, per il modello di produzione si parla di circa 700 CV. Potenza che poi potrebbe salire nelle eventuali versioni speciali in cui la vettura potrebbe essere offerta. Il modello endotermico, invece, sotto al cofano dovrebbe proporre un 6 cilindri, probabilmente abbinato ad un sistema Mild Hybrid.