Nuova BMW Serie 3 2026: endotermica, elettrica e stile Neue Klasse. Continuano i test su strada

La nuova BMW iX3 sta finalmente per essere presentata, segnando l’inizio della nuova era “Neue Klasse" della casa automobilistica tedesca. Intanto, però, il marchio sta continuando il lavoro sullo sviluppo dei nuovi modelli che arriveranno a partire dal prossimo anno tra cui la nuova generazione della BMW Serie 3. Si tratta di una delle vetture più importanti della casa di Monaco di Baviera che nella prossima generazione sarà proposta anche in una versione 100% elettrica che potrebbe chiamarsi BMW i3. Ovviamente rimarranno in gamma anche le varianti endotermiche dato che, come sappiamo, BMW segue una strategia multienergia. I test su strada stanno proseguendo e la nuova berlina è stata nuovamente intercettata e ci sono alcune novità.

DESIGN NEUE KLASSE

Le ultime foto spia mostrano la nuova BMW serie 3 ancora ovviamente camuffata ma questa volta i fari anteriori e posteriori sembrano essere quelli definitivi e presentano una firma luminosa che ricorda quella che abbiamo già visto sui prototipi della nuova BMW iX3. Lo sviluppo sembra quindi a buon punto. Del resto, la presentazione si terrà nel corso del 2026 e quindi la casa automobilistica si sta probabilmente apprestando a finalizzare gli ultimi dettagli del design della berlina. Parlando del look, anche la nuova Serie 3 come tutti i prossimi modelli del marchio tedesco adotteranno le novità del nuovo linguaggio di design ribattezzato “Neue Klasse". La novità maggiore riguarderà il frontale. Niente più doppio rene di grandi dimensioni, per una soluzione più discreta che riporta al passato del marchio.



Sebbene il modello endotermico e quello elettrico si differenzieranno di poco esteticamente, solo la BEV poggerà sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Le versioni endotermiche/ibride poggeranno su di un’evoluzione dell’attuale piattaforma CLAR.

INTERNI: TANTA TECNOLOGIA

Non solo ci saranno novità importanti di design perché pure gli interni evolveranno grazie all’introduzione del nuovo sistema BMW Panoramic Vision, una sorta di avanzato Head-Up Display che proietterà le informazioni su tutta la larghezza del parabrezza, creando una “superficie unica" in cui saranno contenute una serie di informazioni che potranno essere viste non solo dal conducente ma pure da tutti gli altri occupanti della vettura. Ovviamente non mancherà il display per l’infotainment.

MOTORI

Versioni endotermiche, Mild Hybrid ed ibride Plug-in. Le più interessanti saranno comunque quelle elettriche dato che la nuova piattaforma permetterà l’introduzione di nuovi motori e batterie. Grazie all’architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Con il lancio della nuova BMW iX3 potremo capire qualcosa di più sui nuovi powertrain che arriveranno anche sulla nuova Serie 3 elettrica.