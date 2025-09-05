La Mercedes-AMG GT2 Edition W16 è una belva da pista da 830 CV

Saranno realizzate solamente 30 unità della nuova Mercedes-AMG GT2 Edition W16, ulteriore evoluzione della GT2 che già conosciamo bene. Questa versione speciale porta all’estremo la GT2 senza dover rispettare alcun regolamento di categoria e questo ha permesso ai tecnici la massima libertà nel suo sviluppo. La GT2 Edition W16 è quindi pensata per gli appassionati di track day più facoltosi dato che il prezzo parte da ben 679 mila euro, IVA esclusa. Per rendere l’auto ancora più speciale, la GT2 Edition W16 sarà consegnata in un circuito europeo e gli acquirenti potranno partecipare a un briefing approfondito sulla vettura prima di provarla in pista. Inoltre, avranno l’opportunità di incontrare i piloti e i membri senior del team Mercedes-AMG PETRONAS F1.

PER I TRACK DAY

MOTORE

La nuova ed esclusiva Mercedes-AMG GT2 Edition W16 si caratterizza per una particolare livrea ispirata a quella della monoposto di Formula 1. Questo modello presenta anchee dettagli verdi, proprio come nella vettura che corre nel circus iridato. Gli aggiornamenti ovviamente non sono solo estetici, c’è ben altro in questo modello speciale. La casa automobilistica tedesca ha infatti introdotto una serie ditra cui uno splitter anteriore più grande, nuovi specchietti retrovisori, un labbro posteriore in fibra di carbonio e prese d’aria attive sopra le ruote anteriori. L’auto è inoltre dotata di un(Drag Reduction System), che chiude le prese d’aria e modifica l’inclinazione dell’alettone posteriore per consentire una velocità massima superiore a 320 km/h.Salendo a bordo della nuova Mercedes-AMG GT2 Edition W16 troviamo alcune novità rispetto alla GT2 tra cui un nuovo volante, dettagli verde smeraldo e finiture in fibra di carbonio opaca. C’è pure un badge con il numero progressivo del modello e la firma disui battitacco. Trattandosi di un’auto da corsa, è dotata anche di una cellula di sicurezza in fibra di carbonio, un sistema antincendio, uno sportello di emergenza ed altre soluzioni di sicurezza.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 può contare su di un motorein grado di erogare ben. Si tratta di circa 122 CV in più rispetto al modello base. L’incremento delle prestazioni è stato possibile grazie a nuovi turbocompressori e a un’elettronica rivista. L’auto è dotata dell’esclusivache permette di arrivare a disporre della piena potenza per un breve lasso di tempo. Consente di disporre di un extra di 100 CV. Questo significa che in realtà la sportiva in condizioni normali può contare su circa 730 CV. La GT2 Edition W16 sulla bilancia fa segnare un. Il motore è collegato a un cambio sequenziale da corsa a sei marce. Quest supercar può contare poi su sospensioni specifiche per la pista, dotate di ammortizzatori regolabili.