Nuova Mercedes Classe G: pressioni per una versione baby a benzina

Mercedes si sta mettendo alla prova nella sfida più ardua, ovvero quella dell’elettrico. Il settore green stenta ancora a decollare per ovvi motivi legati alla crisi economica e alla mancanza di una rete di ricarica pubblica democraticamente estesa in tutta Europa. Le abitudini storiche sono poi dure a morire e quando si sogna un mastodontico fuoristrada tedesco in grado di affrontare senza patemi qualsiasi tipo di superficie il primo pensiero va alla Classe G.

Con le sue linee squadrate e il frontale robusto il 4×4 Mercedes ha saputo conquistare una vasta cerchia di appassionati dal portafoglio pesante che non cercavano compromessi. A bordo di una Classe G i clienti trovano confort e tecnologie, pur non snaturando le radici off-road che consentono avventure da film. Tutto questo ha un prezzo e anche un sound preciso. L’arrivo di una sorella minore in una chiave full electric avrebbe certamente deluso le aspettative dei puristi e la Mercedes non può consentirsi ulteriori passi falsi.

Netta presa di posizione

Il marchio della Stella a tre punte ha inaugurato una nuova fase in cui gli appassionati potranno trovare tante proposte di motori, lasciando liberi gli utenti di scegliere. Una Classe G baby proposta solo in salsa elettrica avrebbe rappresentato un rischio enorme in questa fase di incertezza del car market. Negli Stati Uniti le concessionarie preoccupate per l’eventuale flop hanno lavorato gli angoli delle scrivanie dei vertici Mercedes per averla anche con motori tradizionali.

La “Little G”, nata per enfatizzare il DNA della sorella maggiore in un volume più compatto e a un prezzo inferiore, è stata paparazzata vicina al Nürburgring. Il prototipo camuffato è stato avvistato in una versione full electric in scala della Classe G e la grande novità è che avrà in dote anche un motore a combustione. Se in una prima fase il SUV squadrato avrebbe dovuto emergere esclusivamente in versione elettrica, in Mercedes si sono convinti ad aggiungere motori a benzina alla gamma.

I puristi possono esultare

In un’intervista ad Automotive News, l’amministratore delegato di Mercedes-AMG, Michael Schiebe, ha confermato che i concessionari nordamericani siano stati un fattore determinante nella decisione di sviluppare una versione termica. “Il feedback chiaro che abbiamo ricevuto dai nostri concessionari statunitensi, ai quali abbiamo chiesto più volte, è stato: ‘Abbiamo bisogno di una versione con motore a combustione interna’. Abbiamo risposto: ‘Sì, va bene. Inseriamo una versione con motore a combustione interna’. Deve avere una potenza sufficiente, e sicuramente la realizzeremo”, ha spiegato il numero 1 di Mercedes.

Non sono pervenuti tutti i dettagli specifici sulla Classe G ridimensionata, ma il CEO della Mercedes ha affermato che si tratterà di uno “sviluppo completamente nuovo”. Potrebbe avere un telaio a longheroni con capacità da fuoristrada e misurare circa 4,4 metri di lunghezza con una ruota di scorta permanente. Mercedes potrebbe lanciare prima la variante elettrica e aggiungere in seguito la proposta termica.