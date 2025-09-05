Mazda lancia i suoi incentivi, ecco modelli e sconti. Tasso fisso al 3,99%

Gli incentivi auto elettriche 2025, ancora non partiti ufficialmente, non sono per tutti? Niente Ecobonus per ibride e modelli endotermici di ultima generazione? Ci pensa Mazda a colmare queste lacune. La casa automobilistica ha infatti annunciato il lancio di un’offerta legata ai suoi incentivi che saranno dedicati a 8 modelli per rispondere così alla diverse esigenze dei suoi clienti. Grazie ai nuovi incentivi Mazda sarà possibile disporre di sconti fino a 6.250 euro sul prezzo di listino e di un tasso al 3,99% per i finanziamenti. La promozione è valida presso tutti i concessionari ufficiali Mazda fino al 30 settembre 2025.

COME FUNZIONANO? FACCIAMO ALCUNI ESEMPI

Le offerte sono tutte legate al finanziamento Mazda Advantage. Partiamo dalla piccola Mazda2 Hybrid. In caso di rottamazione, è disponibile a partire da 18.990 euro, con 6.000 euro di sconto. Per chi desidera, invece, la nuova Mazda3, dal prezzo di partenza si potranno detrarre 3.550 euro di sconto, in caso di permuta e si partirà così da 24.300 euro. Passiamo alla Mazda CX-30 Homura che è disponibile sempre in caso di permuta, a partire da 26.900 euro, con 4.150 euro di sconto. La nuova Mazda6e, la prima berlina della Casa totalmente elettrica, è disponibile a partire da 40.850 euro in caso di permuta, con 3.000 euro di sconto. Passiamo poi al SUV Mazda CX-60 2025 che è disponibile a partire da 47.850 euro, con 6.000 euro di sconto con permuta.



OFFERTA FINANZIAMENTO

Facciamo anche un esempio di finanziamento con tasso al 3,99% come da offerta della casa automobilistica, prendendo a riferimento la Mazda2 Hybrid.