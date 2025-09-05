Mazda lancia i suoi incentivi, ecco modelli e sconti. Tasso fisso al 3,99%
Gli incentivi Mazda saranno applicati a otto modelli e cinque tecnologie di motorizzazioni; tasso al 3,99% per i finanziamenti
Gli incentivi auto elettriche 2025, ancora non partiti ufficialmente, non sono per tutti? Niente Ecobonus per ibride e modelli endotermici di ultima generazione? Ci pensa Mazda a colmare queste lacune. La casa automobilistica ha infatti annunciato il lancio di un’offerta legata ai suoi incentivi che saranno dedicati a 8 modelli per rispondere così alla diverse esigenze dei suoi clienti. Grazie ai nuovi incentivi Mazda sarà possibile disporre di sconti fino a 6.250 euro sul prezzo di listino e di un tasso al 3,99% per i finanziamenti. La promozione è valida presso tutti i concessionari ufficiali Mazda fino al 30 settembre 2025.
COME FUNZIONANO? FACCIAMO ALCUNI ESEMPI
Le offerte sono tutte legate al finanziamento Mazda Advantage. Partiamo dalla piccola Mazda2 Hybrid. In caso di rottamazione, è disponibile a partire da 18.990 euro, con 6.000 euro di sconto. Per chi desidera, invece, la nuova Mazda3, dal prezzo di partenza si potranno detrarre 3.550 euro di sconto, in caso di permuta e si partirà così da 24.300 euro. Passiamo alla Mazda CX-30 Homura che è disponibile sempre in caso di permuta, a partire da 26.900 euro, con 4.150 euro di sconto. La nuova Mazda6e, la prima berlina della Casa totalmente elettrica, è disponibile a partire da 40.850 euro in caso di permuta, con 3.000 euro di sconto. Passiamo poi al SUV Mazda CX-60 2025 che è disponibile a partire da 47.850 euro, con 6.000 euro di sconto con permuta.
Andando avanti, l’iconica roadster Mazda MX-5 è disponibile a partire da 30.500 euro, con 1.900 euro di sconto in caso di permuta. Infine, la campagna degli incentivi Mazda prevede uno sconto di 4.770 euro per la Mazda MX-30 R-EV che potrà quindi essere acquistata a partire da 33.750 euro (richiesta sempre una permuta).
OFFERTA FINANZIAMENTO
Facciamo anche un esempio di finanziamento con tasso al 3,99% come da offerta della casa automobilistica, prendendo a riferimento la Mazda2 Hybrid.
Prezzo di listino 24.990 euro. Esempio di finanziamento. Offerta valida solo con finanziamento Mazda Advantage e in caso di rottamazione: Prezzo promo: 18.990 euro; anticipo 5.420 euro; importo totale del credito 13.570 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 118,76 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 11.245,50 euro, importo totale dovuto dal consumatore 15.727,28 euro. TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,78% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 1.551,86 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 34,92 euro.