Torna la Mercedes Classe G Cabrio: la vedremo già al Salone di Monaco?

Le cabrio sono oramai una nicchia di mercato ma a quanto pare presto arriverà un nuovo modello per chi ama guidare con i capelli al vento anche se sarà alla portata di pochi dato che sicuramente non costerà poco. Sta infatti per tornare dopo circa un decennio di assenza la Mercedes Classe G Cabrio. Non si tratta di un’indiscrezione perché la notizia è stata confermata direttamente dalla casa automobilistica che ha pure condiviso un teaser attraverso Instagram in cui si intravede nella penombra il nuovo modello. La versione Cabrio del fuoristrada tedesco, stando al costruttore, sarà offerta quasi in tutto il mondo, Stati Uniti compresi.

DEBUTTO AL SALONE DI MONACO?

Mercedes non ha poi detto altro sull’arrivo della nuova Classe G Cabrio. Non sappiamo nemmeno quando si potrebbe tenere il debutto ufficiale. Con il Salone di Monaco pronto ad aprire i battenti c’è però il sospetto che questo modello possa debuttare tra pochi giorni approfittando del palcoscenico del salone auto. Se sarà così lo scopriremo molto presto. Quello che però pare chiaro è che la gamma della Classe G sta per crescere ulteriormente con il ritorno della versione Cabrio. Dal teaser possiamo comunque notare che la Classe G Cabrio non dovrebbe presentare alcuna particolare novità stilista tranne che per il tetto più corto. Rimuovendo la capote, il fuoristrada diventerà una sorta di pickup. Rimane presente anche su questa modello la ruota di scorta collocata al posteriore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedes-Benz G-Class (@mercedesbenzgclass)

ANCHE ELETTRICA?

Sicuramente la nuova Mercedes Classe G Cabrio sarà proposta con motorizzazioni endotermiche. Nelle poche informazioni condivise dalla casa automobilistica su questo modello non c’è alcuna menzione a modelli dotati della tecnologia EQ. Questo farebbe pensare che la Cabrio potrebbe non essere proposta con powertrain elettrici. Sarà davvero così? Lo scopriremo al momento del debutto ufficiale. Presto per parlare dei prezzi ma come accennato all’inizio, si tratterà di una vettura alla portata di pochi. Basta ricordare che in Italia la Classe G parte da circa 145 mila euro.