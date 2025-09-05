Ritorna la Honda Prelude, cuore ibrido e telaio della Type R per divertirsi

C’è voluto del tempo, ma finalmente la nuova Honda Prelude ha fatto ufficialmente il suo ritorno, almeno in Giappone e negli Stati Uniti. Nata nel 1978, si sono succedute da allora 5 generazioni fino all’interruzione della produzione nel 2001. Adesso, a distanza di 24 anni arriva la sesta generazione della coupé giapponese. La vedremo anche in Europa ma bisognerà comunque aspettare ancora un po’. La nuova Honda Prelude 2026 strizza l’occhio a chi cerca un’auto che sappia ancora divertire tra le curve. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le sue principali caratteristiche tecniche.

MOTORE IBRIDO

CUORE DELLA TYPE R

Sotto al cofano della nuova Honda Prelude troviamo underivato da quello della Honda Civic. C’è dunque un motore aabbinato ad unche permette di arrivare a disporre di una. Non si tratta di numeri da supercar ma del resto l’obiettivo della casa automobilistica giapponese è quello di proporre una vettura divertente da guidare, senza dimenticarsi della sostenibilità e dell’efficienza. Ecco perché alla fine si è puntato su di un powertrain ibrido. La trazione è anteriore. Questo modello porta poi al debutto la nuova trasmissione. Di cosa si tratta? Ne avevamo già parlato in passato. La trasmissione è simile a quella della Civic che conosciamo bene (un CVT) con la differenza che qui la trasmissione, grazie all’elettronica,per offrire maggiore feeling alla guida. I dati sulle prestazioni per il momento non sono stati ancora comunicati.