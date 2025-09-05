Mirafiori tra rilancio e incertezze: la nuova FIAT 500 ibrida basterà? I sindacati vogliono la nuova Tipo

La situazione dello stabilimento di Mirafiori è molto delicata e delle preoccupazioni dei sindacati sul futuro dell’impianto ne abbiamo scritto moltissime volte. I lavoratori torneranno a lavorare l’8 settembre, accompagnati però dal nuovo contratto di solidarietà per 5 mesi. A rilanciare la produzione della fabbrica di Mirafiori ci dovrebbe pensare la nuova FIAT 500 ibrida che inizierà ad essere costruita a partire dal mese di novembre. Nei piani di FIAT, se ne dovrebbero produrre 100.000 all’anno. Tuttavia si tratta di stime perché i veri numeri alla fine li farà il mercato. Quanti ordini riceverà davvero la nuova city car? Per questo, i sindacati vorrebbero che Stellantis portasse un ulteriore modello a Mirafiori per garantirne la continuerà operativa e salvaguardare la forza lavoro. Quale? Si parla della nuova FIAT Tipo.

L’attuale Tipo (oggi prodotta in Turchia), infatti, è destinata ad andare in pensione presto. A sostituirla dovrebbe arrivare un modello noto al momento come FIAT Fastback di cui abbiamo parlato diverse volte. La FIAT Tipo, infatti, non avrà un’erede diretta e al suo posto arriverà la FIAT Fastback. I piani della casa automobilistica prevedono anche l’introduzione della FIAT Giga Panda o Pandissima come qualcuno la chiama. I sindacati, dunque, vorrebbero che una di queste due vetture venisse prodotta a Mirafiori.

LA REALTÀ É DIFFERENTE

Questi due modelli dovrebbero però essere prodotti nell’impianto Stellantis che si trova in Marocco. Difficile pensare che oggi il Gruppo guidato dal CEO Antonio Filosa possa decidere di cambiare idea e di spostare la produzione di una di queste nuove vetture a Mirafiori. FIAT Fastback e Giga Panda poggiano inoltre sulla piattaforma Smart Car e quindi le linee produttive dell’impianto torinese dovrebbero essere aggiornate. Un’operazione che prevede costi certamente non bassi. Produrre in Italia costa inoltre di più e quindi Stelantis probabilmente sarebbe costretta a rivedere la strategia di prezzo dei nuovi modelli che invece punteranno molto proprio sul rapporto contenuti / prezzo. Insomma, i sindacati vorrebbero la nuova FIAT Tipo a Mirafiori ma la realtà è che ben difficilmente Stellantis potrebbe accontentarli.