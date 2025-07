Nuova FIAT Fastback, è davvero lei? Prime foto spia

Dopo il lancio della Grande Panda, FIAT si sta preparando a portare al debutto due nuovi modelli sempre basati sulla piattaforma Smart Car. Il primo è noto ad oggi come FIAT Giga Panda o Pandissima, un SUV, mentre il secondo lo conosciamo come FIAT Fastback, un SUV Coupé che stando a quanto raccontato in passato dovrebbe andare a sostituire la FIAT Tipo. Proprio questo modello sarebbe stato intercettato su strada per la prima volta durante una sessione di test. Lo scatto è stato pubblicato attraverso l’account Instagram di KindelAuto. La vettura appare ampiamente camuffata con pellicole ed elementi posticci ma stando a chi ha scattato la foto, pare che sia davvero lei. Quella delle immagini è veramente la nuova FIAT Fastback? Gli indizi farebbero pensare di si ma lo scatto è comunque l’occasione per tornare a parlare dei nuovi modelli in arrivo della casa automobilistica italiana.

FIAT PANDISSIMA E FASTBACK QUANDO ARRIVANO?

Della Giga Panda o Pandissima sapevamo che doveva debuttare in estate, si parlava addirittura di questo mese di luglio ma il mese è oramai praticamente finito e non ci sono novità. Della Fastback sapevamo, invece, che i piani prevedevano il suo arrivo nel 2026. Quindi? Nel frattempo il CEO di Stellantis è cambiato, il Gruppo sta pensando ad un nuovo piano industriale e il mercato auto sta attraversando un momento pieno di incertezze.



FIAT FASTBACK: IBRIDA ED ELETTRICA

Visto lo scenario non sarebbe strano che FIAT abbia deciso di. Anzi, visto che la Fastback pare che sia la prima ad essere stata vista su strada, è possibile che FIAT abbia deciso che sarà lei a debuttare per prima. Si tratta ovviamente di speculazioni ma pare chiaro che la strategia di FIAT stia cambiando. Dettagli precisi non ce ne sono e quindi non possiamo fare altro che attendere maggiori informazioni direttamente da parte della casa automobilistica.

Se la Giga Panda o Pandissima sarà un SUV, la Fastback sarà sostanzialmente una versione SUV Coupé e quindi con una linea più sportiva. I concept ci hanno fatto vedere che disporrà di un frontale con gruppi ottici dotati di firma luminosa a pixel. Grazie alla piattaforma Smart Car, questa vettura potrà contare su motorizzazioni ibride ed elettriche. Sul mercato europeo è difficile pensare che possa essere resa disponibile anche una versione esclusivamente a benzina. In ogni caso, si tratterà di un modello globale e quindi non sarà venduto solamente nel Vecchio Continente.