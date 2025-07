I marchi auto che piacciano di più del 2025: Porsche e MINI al Top. Tutte le classifiche

Gli acquirenti di auto nuove sono più soddisfatti che mai dei loro recenti acquisti. Questo è quanto emerge dal nuovo studio annuale JD Power APEAL, che chiede agli automobilisti cosa apprezzano e cosa non apprezzano dei loro nuovi veicoli. Infatti, il punteggio di quest’anno è il più alto da quando lo studio è stato ripensato nel 2020. La soddisfazione complessiva ha raggiunto un punteggio di 851 punti (su una scala di 1.000 punti), con un aumento di 4 punti rispetto all’anno scorso. I punteggi in tutte le 10 categorie prese in esame sono migliorati rispetto allo scorso anno, un risultato che non si verificava da quasi un decennio. In particolare, c’è stato un miglioramento di 13 punti nella soddisfazione relativa al risparmio di carburante, seguito da infotainment e interni, che aumentano di 6 punti ciascuno.

Ricordiamo che lo studio JD Power APEAL va ad integrare quello probabilmente più noto sull’affidabilità dello U.S. Initial Quality Study. Più nel dettaglio viene chiesto ai proprietari di considerare 37 elementi, che vanno dal senso di comfort che provano quando salgono al posto di guida all’euforia che provano quando premono sull’acceleratore. Le risposte vengono poi aggregate ed elaborate per calcolare un punteggio. Questo studio prende quindi in considerazione aree come design, prestazioni, usabilità e comfort percepito piuttosto che l’affidabilità.

I RISULTATI

Cosa emerge? I marchi premium superano i marchi del mercato di massa in termini di aumento della soddisfazione emotiva, trainati da Tesla. Nei nuovi modelli, la tecnologia complessa compromette la soddisfazione dei proprietari. C’è una soddisfazione più costante tra i proprietari di veicoli a combustione interna e ibridi. I clienti indicano che le ibride e le Plug-in soddisfano appieno le loro aspettative in termini di risparmio di carburante, autonomia e velocità di ricarica. Poco più della metà (55%) dei proprietari di veicoli crea profili utente individuali per il proprio veicolo, funzionalità che consentono di personalizzare impostazioni come la posizione del sedile e il controllo del clima. Lo studio rivela che i proprietari di veicoli premium stanno utilizzando questa funzionalità a un tasso doppio rispetto ai proprietari del mercato di massa e che, quando vengono impostati i profili, i proprietari di entrambi i segmenti segnalano una maggiore soddisfazione.



PORSCHE VINCE TRA LE PREMIUM, BENE ANCHE MINI

Per il secondo anno consecutivo, Porsche si classifica al primo posto tra i marchi premium, con un punteggio di 890. Land Rover (886) si classifica al secondo posto e BMW (881) al terzo. MINI si classifica al primo posto tra i marchi del mercato di massa, per il secondo anno consecutivo, con un punteggio di 876. Dodge (868) si classifica al secondo posto e GMC (852) al terzo a completare il podio di questa particolare classifica.

La casa automobilistica che ha ricevuto il maggior numero di premi a livello di modello è il Gruppo BMW (cinque premi di segmento – X6, X1, Serie 4, X4 e Mini Countryman), seguita da Hyundai Motor Group (quattro premi di segmento) e Ford e Volkswagen , ciascuna con tre premi di segmento.



Lo studio si basa sulle risposte di 92.964 proprietari (americani) di nuove auto, intervistati dopo 90 giorni dall’acquisto.