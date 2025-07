Alfa Romeo: la Junior spinge le vendite in Europa ma le sfide da affrontare sono tante

I dati dei primi 6 mesi del 2025 del mercato auto in Europa sono chiari: Stellantis ha chiuso questo periodo con un calo del 9,1%. Solo tre marchi di quelli venduti nel Vecchio Continente sono in positivo: Peugeot con un +5,2%, Jeep con una crescita del 2% e Alfa Romeo che invece si distingue visto che mette a segno un balzo addirittura del 33,3% con 33.116 immatricolazioni (dati ACEA). Si conferma quindi il buon momento della Casa del Biscione con vendite in aumento. Già nei mesi passati ne avevamo scritto limitandoci al solo mercato italiano.

OGGI BENE MA DOMANI…

Il momento è quindi positivo e le vendite sono in crescita grazie soprattutto alla spinta della nuova Alfa Romeo Junior che sta ottenendo un buon gradimento da parte del pubblico. B-SUV che è proposto con motorizzazioni ibride ed elettriche per accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Oggi il marchio italiano può quindi festeggiare un buon risultato, ben diverso da quello complessivo del Gruppo che, invece, è decisamente negativo.

Tuttavia, Alfa Romeo, lo sappiamo, è chiamata ad affrontare diverse sfide per il suo futuro. Ci sono ancora diverse cose da chiarire, prima fra tutti l’arrivo della nuova generazione della Stelvio. Il SUV è in ritardo per la volontà di proporlo anche con motorizzazioni ibride oltre che 100% elettriche. Dovrebbe arrivare nel 2026 ma ancora non c’è una certezza sulle tempistiche e c’è chi parla di un lancio ancora più lontano nel tempo. All’orizzonte c’è poi la nuova Giulia che potrebbe risentire del ritardo della Stelvio. Si tratta di modelli molto importanti per il futuro del marchio dato che le vendite delle attuali generazioni della berlina e del SUV sono in calo.



C’è poi il problema del. Complessivamente, le vendite sono in forte calo. Tra le poche certezze c’è l’arrivo entro la fine dell’anno delche dovrebbe permettere di rilanciare le vendite del SUV.