Nuova MG4, svelati gli interni: comfort e tecnologia Oppo

Tra pochi giorni in Cina debutterà ufficialmente la nuova MG4 che più avanti potrebbe arrivare anche in Europa. Rispetto al modello attuale è tutta nuova e dispone di alcune specifiche tecniche davvero interessanti. Al lancio sul mercato manca davvero poco, 5 agosto, e quindi la casa automobilistica del Gruppo SAIC ha deciso di svelare gli interni della nuova MG4 di cui al momento sapevamo poco.

ECCO IL NUOVO ABITACOLO

Rispetto agli interni dell’attuale MG4, quelli del nuovo modello sono un importante passo avanti. L’ambiente è ovviamente minimalista, come vuole la moda oggi, con i tasti fisici ridotti al minimo essenziale. Dietro al volante a 2 razze troviamo un nuovo pannello per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato un maxi display touch da 15,6 pollici per gestire le funzionalità dell’infotainment la cui piattaforma è stata sviluppata grazie ad una collaborazione con Oppo. Le bocchette del climatizzatore sono “nascoste" all’interno della superficie del cruscotto per preservare l’estetica minimalista della plancia.



Dicevamo, tecnologia Oppo per il sistema infotainment che è alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8155 che dovrebbe offrire un’esperienza d’uso di alto livello garantendo un’interfaccia fluida e reattiva. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e l’integrazione dell’intelligenza artificiale per l’assistente vocale. Presente pure un pad per la ricarica wireless degli smartphone da 50 watt con ventilazione attiva, posizionato all’interno della console centrale. Sono disponibili due combinazioni di colori per gli interni: Rose Purple e Mountain Blue. I sedili anteriori sono stati rivisti per migliorarne l’ergonomia e garantire quindi maggiore comfort. Ogni sedile presenta un cuscino per la seduta lungo 503 millimetri e include sia la ventilazione che il riscaldamento. Gli schienali dei sedili ora utilizzano una struttura monoblocco per un maggiore supporto.



SPECIFICHE TECNICHE

Per migliorare il comfort di chi si siede dietro, MG ha esteso la seduta a 522 millimetri e ha impostato l’inclinazione dello schienale a 27 gradi. Grazie alla piattaforma dedicata alle auto elettriche, il pavimento è piatto, cosa che permette di aumentare lo spazio per le gambe. Sugli allestimenti top di gamma troveremo anche un tetto panoramico in vetro che esalta la sensazione di spazio a bordo.

La nuova MG4 è basata sulla piattaforma Nebula EV di SAIC. Misura 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Le complete specifiche le scopriremo tra pochi giorni ma sappiamo che la vettura disporrà di un motore da 120 kW. Inoltre, pare che questo modello sarà proposto anche in una versione dotata di batterie allo stato semi-solido. Non rimane che attendere la presentazione per saperne di più, magari anche sul possibile arrivo nel mercato europeo dato che i progetti della nuova elettrica sono stati registrati in Europa.