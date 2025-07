La nuova MG4 sta davvero arrivando in Europa?

A marzo era stata presentata in Cina la nuova generazione di MG4, profondamente differente dal modello attuale. Questa nuova elettrica sta per essere messa in vendita in Cina e pur descritta come un modello Globale non era chiaro se alla fine sarebbe arrivata anche in Europa. Al momento della presentazione, David Allison, responsabile di MG UK, dichiarò che la sua eventuale commercializzazione era ancora in fase di definizione. Pare, però, che le cose si stiano muovendo e che la nuova MG4 possa davvero arrivare anche nel Vecchio Continente. Come infatti riporta Autocar, i progetti della nuova elettrica sono stati registrati in Europa, passaggio che andrebbe sostanzialmente a confermare il futuro debutto di questo modello sul mercato del Vecchio Continente. Secondo i colleghi inglesi, l’arrivo di questo modello sarebbe addirittura previsto a breve.

LA NUOVA MG4: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

MG ha confermato ad Autocar lasebbene abbia evidenziato che sia ancora troppo presto per dire se questo modello arriverà davvero. In ogni caso, il brevetto è un passo necessario per poter commercializzare la vettura in Europa e probabilmente ne sapremo molto di più nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che questo modello. Duque, èche è lungo 4.287 mm. Lo stile si ispira molto a quello della Cyberster, con alcuni richiami alla più piccola MG 3 e al SUV elettrico S5. Davanti troviamo fari a forma di L e dietro gruppi ottici con una, uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. I documenti depositati presso le autorità cinesi hanno permesso di scoprire che sarà proposta con un motore elettrico da 120 kW. Con il debutto imminente sul mercato cinese dovremo scoprire maggiori dettagli tecnici e forse capire qualcosa di più sul possibile lancio europeo.