Audi Q3 vs BMW X1, confronto tra SUV premium tedeschi: versioni e prezzi

Audi Q3 è stata rinnovata da poco con una nuova generazione che ha introdotto diverse novità per consentire a questo modello di rimanere un best seller. Il segmento dei C-SUV è molto combattuto e questo nuovo modello dovrà vedersela con molti rivali tra cui la BMW X1, una delle principali protagoniste di questo mercato. Entrambe offrono tanto spazio, tecnologia e un’ampia gamma di motorizzazioni per poter accontentare un po’ tutte le richieste dei clienti. Inoltre, tutti e due questi modelli propongono ancora motori diesel. Il SUV della Casa di Monaco di Baviera è inoltre disponibile anche nella variante 100% elettrica BMW iX1 che in questo confronto non consideriamo.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche della nuova Audi Q3 e della BMW X1, mettendo questi due modelli a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Audi Q3 misura 4,53 metri in lunghezza, 1,86 m in larghezza e 1,58 m in altezza, con un passo di 2,68 m. Per i bagagli invece a disposizione ci sono 488 litri che possono salire a 575 litri grazie alla possibilità di fare avanzare i sedili posteriori. Se poi abbattiamo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare anche a quota 1.386 litri. La nuova generazione ha reso il look del SUV tedesco molto più moderno e sportiveggiante. Il frontale si caratterizza per un ampio single frame, in posizione rialzata rispetto alla precedente generazione, e nuovi fari dalle forme molto sottili. Al posteriore troviamo un nuovo estrattore sportivo e una fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici.



Passiamo alla BMW X1 che misura 4,5 m in lunghezza, 1,84 m larghezza, 1.64 m altezza, con un passo di 2,69 m. Il bagagliaio dispone di una capacità di 540 litri che sale a 1.600 litri abbattendo i sedili posteriori (490 litri – 1.495 litri per le Plug-in). Forme massicce e un frontale che presenta una calandra con doppio rene dalle grandi dimensioni e fari allungati dal disegno sottile. Al posteriore troviamo gruppi ottici a forma di “L" e un portellone quasi verticale per massimizzare la capacità di carico. Grazie ai pacchetti M Sport è possibile rendere il look del SUV molto più sportiveggiante.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Audi Q3 troviamo un ambiente curato come da tradizione della casa dei 4 anelli. Inoltre, c’è tanta tecnologia grazie all’introduzione dell’Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e dall’head-up display (HUD). Il piantone dello sterzo integra un inedito satellite che prevede nella sezione destra il selettore del cambio e sulla plancia non mancano nemmeno due porte USB-C, replicate nella zona dedicata ai passeggeri posteriori. C’è anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone.



Molto curato ovviamente anche l’abitacolo della BMW X1 che sfoggia il Curved Display già visto su molti altri modelli del marchio tedesco. Dunque, abbiamo un ampio pannello al cui interno sono presenti i display da 10,25 pollici della strumentazione e quello da 10,7 pollici dell’infotainment. Il sistema di navigazione BMW Maps, il volante in pelle Sport, il climatizzatore automatico intelligente a due zone e il sensore pioggia con attivazione automatica dei fari sono tutti di serie nella nuova generazione della BMW X1, così come quattro porte USB-C, due prese di corrente da 12 V.

MOTORI

Audi Q3 offre diverse opzioni di motorizzazioni, anche Plug-in e diesel. Abbiamo innanzitutto il 4 cilindri 1.5 TFSI Mild Hybrid da 150 CV e 250 Nm di coppia con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. C’è poi il 4 cilindri 2.0 TFSI con trazione integrale quattro che può contare su 204 CV e 320 Nm o, nella versione più performante, su 265 CV e 400 Nm. Per chi vuole il diesel, c’è un 4 cilindri 2.0 TDI abbinato al cambio S tronic a 7 marce in grado di erogare 150 CV e 360 Nm. Per quanto riguarda, invece, l’ibrido Plug-in, nuova Audi Q3 e-hybrid può contare su di un powertrain con una potenza di sistema di 272 CV con una coppia di 400 Nm. Grazie ad una batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh utilizzabili) sarà possibile arrivare a percorrere in modalità elettrica 120 Km (WLTP).



BMW X1 xDrive23i: 4 cilindri turbo benzina 2 litri – 160 kW (218 CV) e 360 Nm di coppia

BMW X1 sDrive18i: 3 cilindri turbo 1,5 litri – 100 kW (136 CV) e 230 Nm di coppia

BMW X1 sDrive20i: 3 cilindri turbo 1,5 litri – 125 kW (170 CV) e 240 Nm di coppia

BMW X1 M35i xDrive: 4 cilindri turbo 2 litri – 221 kW (300 CV) e 400 Nm di coppia

BMW X1 xDrive23d: 4 cilindri turbo di 2 litri – 155 kW (211 CV) e 400 Nm di coppia

BMW X1 sDrive18d: 4 cilindri turbo di 2 litri – 110 kW (150 CV) e 360 Nm di coppia

BMW X1 sDrive20d: 4 cilindri turbo di 2 litri – 120 kW (163 CV) 3 400 Nm di coppia – anche in versione con trazione integrale

Passiamo alla BMW X1 che offre una gamma di motorizzazioni ancora più vasta.

Ci sono poi le versioni Plug-in xDrive25e da 180 kW (245 CV) e xDrive30e da 240 kW (326 CV) che possono contare su circa 89 km di autonomia in modalità solo elettrica (batteria da 14,2 kWh).

PREZZI

Quanto costa la nuova Audi Q3? Si parte da 42.500 euro. E la BMW X1? Il listino attacca da 43.000 euro.