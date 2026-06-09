Peugeot riporta il badge GTi sulla 208: il debutto a Le Mans

La Casa francese ha celebrato i 100 anni dalla prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans con il lancio di una nuova generazione di uno dei suoi modelli sportivi più popolari, la Peugeot E-208 GTi. La compatta del segmento B verrà presentata ufficialmente il prossimo 12 giugno nel corso di una conferenza stampa tenuta da Alain Favey, CEO del marchio del Leone indomabile, proprio nella cornice suggestiva di Le Mans.

Alla vigilia dell’iconica sfida di Le Sarthe, il brand ha creato un super evento dedicato alla Peugeot e-208 GTi. La Casa appartenente all’universo Stellantis svelerà tre unità di serie di E-208 GTi in blu, bianco e rosso per rappresentare il carisma francese con il badge che risplenderà in uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva. La nuova E-208 GTi non si discosterà troppo dal concept originale dello scorso anno, tenendo fede ai feedback positivi avuti dagli appassionati.

Una storia di successo

L’erede della gamma 208, iniziata quattro decenni fa con la storica 205 GTi, vanta un design elegante e in linea con la tradizione. La nuova E-208 GTi reinterpreta il DNA aggiungendo quel tocco di tecnologia elettrica apprezzato dai progressisti green. La nuova E-208 GTi è la primissima GTi full electric e dovrebbe trasmettere delle sensazioni piacevoli alla guida.

Per l’unveiling della nuova vettura sportiva Peugeot ha scelto tre diverse e-208 GTi in blu, bianco e rosso, andando a richiamare il tricolore transalpino. Il modello di serie, come ha annunciato la Casa francese in una nota, risulterà “molto simile alla concept presentata lo scorso anno", accolta con entusiasmo da clienti e appassionati della gamma GTi.

Cosa ha di più?

La GTi si distingue dalle altre 208 per i richiami rossi sulla carrozzeria con il contorno del logo del Leone, le lamelle orizzontali ai lati della calandra, il profilo sotto i proiettori e la profilatura delle protezioni in plastica sui passaruota che enfatizzano un look più aggressivo che mai.

La Peugeot e-208 GTi dovrebbe riprendere la configurazione delle cugine Ypsilon HF e Opel Corsa GSE. Sotto al cofano troverà collocazione un poderoso motore elettrico da 281 CV e 345 Nm di coppia, differenziale autobloccante all’anteriore, telaio ribassato di 30 mm e carreggiate allargate di 56 mm davanti e di 27 dietro, dove c’è anche una barra antirollio. Dovrebbe coprire lo 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, fino a raggiungere una top speed limitata a 180 km/h. La batteria vanterebbe una capacità di 54 kWh e un sistema di raffreddamento specifico per gestire la potenza extra allo scopo di garantire un’autonomia di 350 km nel ciclo Wltp. Ne sapremo di più tra pochi giorni con l’unveiling ufficiale.