Piaggio, con il "Porte Aperte" di giugno sconti su tutta la gamma

Giugno si apre all’insegna delle occasioni per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo scooter. Piaggio ha infatti lanciato una campagna di promozioni valida per tutto il mese, pensata per rendere più accessibile l’intera gamma a ruota alta della casa di Pontedera. La strategia punta su un doppio binario: formule finanziarie flessibili da un lato e incentivi che riducono direttamente il prezzo di listino dall’altro.

Zero anticipo e sconti fino a 800 euro su Medley e Beverly

I modelli centrali di questa iniziativa sono senza dubbio il Medley e il Beverly. Per entrambi lo storico marchio italiano ha azzerato sia l’anticipo sia gli interessi attraverso piani di finanziamento dedicati.

Al vantaggio finanziario si somma poi un taglio netto sui prezzi d’acquisto:

Piaggio Medley: lo scooter che unisce l’agilità tipica del ruota alta alla capacità di carico di un GT (il vano sottosella può ospitare due caschi integrali) viene proposto con uno sconto di 500 euro.

Piaggio Beverly: il crossover ideale per il commuting quotidiano e i viaggi del weekend, anche in coppia, beneficia di una riduzione di 800 euro. Lo sconto si applica anche alla nuova ed esclusiva versione 25th Anniversary, spinta dalle motorizzazioni 310 e 400 hpe.

Le promozioni per Liberty e la gamma tre ruote MP3

I vantaggi della campagna di giugno coinvolgono anche il resto del listino. Il Piaggio Liberty, modello d’ingresso leggero ed elegante da anni punto di riferimento per chi si sposta in città, prevede un bonus di 300 euro sulle cilindrate 125 e 150.

Per chi invece cerca la massima stabilità e punta sulla tecnologia a tre ruote della gamma Piaggio MP3, l’azienda ha scelto di azzerare un costo fisso importante: le spese di immatricolazione sono infatti interamente incluse nel prezzo d’acquisto. Inoltre, a testimonianza dell’affidabilità dei propri veicoli, Piaggio offre su tutti i modelli della gamma quattro anni di garanzia commerciale.

Porte Aperte in concessionaria: i test ride dal 9 al 13 giugno

Per permettere ai potenziali acquirenti di testare su strada le novità della gamma 2026, Piaggio ha organizzato una settimana di “Porte Aperte” che andrà da domani, martedì 9 giugno, fino a sabato 13 giugno. I concessionari ufficiali saranno a disposizione per offrire test ride gratuiti; i turni di prova si possono già prenotare direttamente attraverso il sito ufficiale del brand.