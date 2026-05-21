Beverly 25th Anniversary, Piaggio festeggia così il suo "Re urbano"

Era il 2001 quando il settore delle due ruote urbane vide una vera e propria svolta. Perché con l’arrivo sul mercato del Piaggio Beverly si “scardinarono” le regole classiche dello scooterismo, proponendo un veicolo dal design accattivante e dalle prestazioni brillanti. La vera intuizione? Quella di unire la praticità di uno scooter a un telaio e a una ciclistica di stampo nettamente motociclistico. Risultato? Un controllo di guida e una tenuta di strada di livello superiore con tanto di maggior sicurezza e divertimento in città.

Oggi, quel progetto compie un quarto di secolo. Forte di un successo commerciale che supera il mezzo milione di esemplari venduti in più di cinquanta Paesi, lo scooter di Pontedera celebra questo traguardo storico presentandosi al pubblico con una veste inedita e speciale: il Piaggio Beverly 25th Anniversary.

Un’estetica celebrativa tra passato e futuro

Questa versione speciale nasce per fondere gli elementi più iconici del modello originario con l’impronta grintosa e sportiva che caratterizza l’ultima generazione del Beverly. Il legame con le “nozze d’argento" emerge chiaramente fin dalla scelta cromatica: la carrozzeria sfoggia la tonalità dedicata Grigio 25th Anniversary, un’inedita sfumatura scura arricchita da una finitura opaca metallizzata. A movimentare le linee ci pensa una grafica grigio chiaro che attraversa l’intero veicolo, partendo dalle fiancate posteriori fino a raggiungere il parafango anteriore. Non manca poi un richiamo diretto al debutto del 2001: il cupolino fumé, che fu il segno particolare del primo modello, è qui presente di serie.

Il carattere sportivo dell’edizione limitata viene enfatizzato da una serie di finiture a contrasto in nero lucido, che rivestono elementi chiave come il maniglione per il passeggero e la cornice del proiettore anteriore. A queste si affiancano preziosi dettagli dorati, visibili sulle grafiche, sulla cornice della griglia centrale dello scudo e sulla targhetta con il nome del modello.

La cura del dettaglio prosegue anche sui cerchi, verniciati in nero lucido con tocchi di oro e grigio sul canale, e sulla sella specifica. Quest’ultima è realizzata con un doppio rivestimento a trama forata, impreziosito da doppie cuciture in nero e oro che richiamano i colori dominanti dello scooter. Infine, a certificare l’esclusività del mezzo, sul retro dello scudo è applicata la targhetta “25th Anniversary“, decorata con il tricolore italiano.

Motorizzazioni, prestazioni e prezzi

Il Piaggio Beverly 25th Anniversary viene proposto sul mercato in entrambe le motorizzazioni che compongono l’attuale gamma del brand. I prezzi di listino al pubblico, IVA inclusa, sono fissati a 6.050 euro per la versione 310 e a 7.050 euro per la più potente versione 400. Nel dettaglio abbiamo: