Honda MSX125 Grom 2026: in Italia arriva solo Tricolour

Nel panorama del motociclistico mondiale ci sono modelli che sfidano le convenzioni. La Honda Grom? Senza dubbio uno di questi. Dal suo lancio nel 2012, questa eclettica minibike ha saputo conquistare una fetta di mercato importantissima, superando di recente il traguardo degli 863.000 esemplari venduti a livello globale.

La geografia spiega i numeri di questo successo. Il mercato trainante è quello thailandese, dove sono state consegnate più di 600.000 unità. Mentre ottimi riscontri sono arrivati anche dagli Stati Uniti, con circa 93.000 immatricolazioni. L’Europa si attesta invece su una quota solida che supera i 50.000 esemplari.

In Italia arriva solo “Tricolour”

Per il model year 2026, Honda ha deciso quindi di rinnovare l’estetica della sua piccola bestseller introducendo una nuova colorazione fortemente ispirata ai reparti corse HRC. Si tratta di una scelta che accentua lo spirito sportivo della moto. Di fatto strizzando l’occhio anche ai professionisti e agli appassionati che si muovono all’interno dei paddock durante i weekend di gara.

I motociclisti italiani avranno a disposizione una scelta esclusiva. Sul nostro mercato, infatti, la Honda MSX125 Grom 2026 sarà commercializzata unicamente nella livrea Tricolour Gaytey Red. Questo allestimento specifico si riconosce a colpo d’occhio per l’inconfondibile forcella dorata e per il puntale rosso posizionato sotto il motore.

Consumi record e una ciclistica collaudata

Se lo stile si rinnova, la sostanza rimane una certezza. Per il 2026 Honda ha scelto di non toccare il comparto tecnico e meccanico, confermando una formula che si è dimostrata vincente. Il cuore della Grom resta dunque il collaudato motore monocilindrico SOHC da 125 cm³ raffreddato ad aria, abbinato a un cambio a cinque marce. Le prestazioni rimangono volutamente tranquille e accessibili, ma il vero punto di forza sono i consumi. Questa moto è in grado di percorrere ben 66,7 km con un solo litro di carburante. Che dite? Non male…

Invariata anche la ciclistica, che mantiene i tratti distintivi che l’hanno resa celebre. Quindi ruote compatte da 12 pollici, forcella a steli rovesciati (upside-down) e un impianto frenante a disco. La sicurezza è garantita da un sistema ABS a canale singolo, supportato dall’azione di una piattaforma IMU per una gestione più precisa della frenata.

A completare il pacchetto della piccola giapponese restano le dimensioni estremamente compatte e una dotazione tecnologica moderna. Il cruscotto ospita una strumentazione LCD chiara e ricca di informazioni, che integra il contagiri, l’indicatore della marcia inserita, il tachimetro, il doppio contachilometri parziale (trip), l’indicatore del livello di carburante e l’orologio.