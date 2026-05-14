HF355: la moto con il V8 Ferrari venduta a oltre mezzo milione di dollari

Nel mondo delle due ruote esistono creazioni che superano il concetto di “moto” per diventare pura espressione artistica. La HF355 è esattamente una di queste stratosferiche realizzazioni. Quasi una sfida alle leggi della fisica… e del buon senso. Non chiamatela semplicemente custom o superbike. La HF355 è un’opera d’ingegneria che fonde il DNA nobile di una Ferrari F355 con l’indole più selvaggia e indomabile del motociclismo artigianale.

Dietro questo mostro di bellezza e potenza c’è il tocco di Max Hazan. Operando dal suo atelier di Los Angeles, Hazan si è guadagnato il rispetto della scena internazionale non solo per la sua abilità manuale, ma per la sua capacità di rendere possibile l’impossibile. Per un anno e mezzo, il preparatore ha vissuto in simbiosi con un’idea ossessiva: trapiantare il leggendario motore V8 di una Ferrari F355 del 1999 in un telaio da moto. Il risultato, oggi sotto gli occhi di tutti, è semplicemente monumentale.

Un urlo da IndyCar: l’anima tecnica della HF355

Il cuore pulsante di questa creatura? Niente meno che il celebre propulsore atmosferico da 3,5 litri. Vera icona degli anni Novanta di Maranello. Parliamo di un motore capace di sprigionare 400 cv e di urlare fino a 10.000 giri al minuto. Pensate che Max Hazan descrive l’esperienza sonora della sua creatura come quella di una “IndyCar nella corsia dei box". Un suono che a piena accelerazione trasforma la guida in qualcosa di surreale.

Ma come si doma un simile gigante? Si apprende che la sfida tecnica è stata totale. Il motore Ferrari non è solo incastonato nel mezzo. Bensì funge da vero e proprio elemento strutturale del telaio multitubolare in cromomolibdeno, costruito interamente a mano. Nonostante il peso a secco di 265 kg possa sembrare elevato, il rapporto peso-potenza è, per usare le parole del creatore, “demenziale". Con una velocità massima che sfiora i 300 km/h, la HF355 promette brividi che nessuna superbike di serie può minimamente avvicinare.

Artigianato puro tra fibra di carbonio

La vera “umanità" del progetto risiede nel metodo di lavoro di Hazan. In un’epoca dominata da software e macchinari CNC automatizzati, Max ha scelto la via del lavoro manuale tradizionale. Gran parte dei componenti meccanici è stata realizzata con macchinari classici, un inno all’artigianato d’altri tempi.

La carrozzeria, palesemente tinta di un rosso d’ordinanza, è composta da 16 pezzi unici in fibra di carbonio, modellati seguendo tecniche di infusione di resina derivate dall’industria aerospaziale per garantire perfezione estetica e rigidità.

E la ciclistica? Non accetta certo compromessi: cerchi Marchesini, freni Brembo GP4X e sospensioni Öhlins da competizione (con forcella FGR e ammortizzatore TTX). Tuttavia, l’aspetto più romantico (e forse spaventoso) riguarda l’elettronica. Hazan ha scelto di spogliare la moto di ogni filtro moderno. Niente controllo di trazione, niente ABS cornering, niente mappature. Grazie a una centralina AMP EFI, la gestione è totale. E’ un’esperienza pura, analogica e, per molti, terrificante. Una danza solitaria tra l’uomo e 400 cavalli senza una vera valida “rete di sicurezza".

Un’opera d’arte da mezzo milione

Sebbene sia perfettamente funzionante e, a quanto pare, sorprendentemente maneggevole anche a basse velocità, la HF355 non è nata per le strade di tutti i giorni. È un pezzo unico, nato per il collezionismo più d’élite.

Il mercato ha già dato il suo verdetto sul valore di questa “follia ingegneristica”. La HF355 è stata infatti recentemente venduta per oltre 500.000 dollari. Una cifra che al cambio attuale supera i 460.000 euro. Un prezzo che si paga quando si decide di dare due ruote al mito del Cavallino Rampante.