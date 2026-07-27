FB Mondial Spartan 600: la media retrò arriva in Italia

Pochi fronzoli, tanta concretezza. FB Mondial riorganizza le proprie carte nel segmento delle medie e lo fa con la Spartan 600 (debutto ad EICMA 2025), una roadster pensata per chi cerca la guida dura e pura senza perdersi in troppi orpelli.

Il nome scelto da FB Mondial chiarisce da subito l’impostazione della moto. Un progetto focalizzato sulla sostanza, nato per cavarsela con la stessa facilità nel traffico quotidiano e nei percorsi del fine settimana.

Estetica neo-retrò ed ergonomia da godersi in sella

Il design richiama chiaramente il passato. Le linee riprendono le proporzioni delle roadster tradizionali. La carrozzeria mette in evidenza i dettagli metallici e integra un faro circolare full-LED all’anteriore. L’impostazione di guida si basa invece su una triangolazione tra manubrio, sella e pedane strutturata per offrire una posizione naturale. I cerchi da 16 pollici montano pneumatici da 130/90 all’anteriore e 150/80 al posteriore.

Sotto il serbatoio: 554 cc e 56 cavalli di sostanza

A spingere la Spartan 600 c’è un bicilindrico parallelo da 554 cc con distribuzione DOHC a otto valvole e cambio a sei rapporti. La potenza si attesta su 56 CV, gestiti per offrire spinta costante e usabilità già dai bassi regimi.

La scheda tecnica? Parla di un peso in ordine di marcia di 204 kg, mentre la sella posizionata a 710 mm da terra facilita l’appoggio dei piedi nelle soste. A completare il quadro c’è il serbatoio da 17,5 litri, pensato per coprire distanze medio-lunghe senza pause frequenti.

Listino, debutto e la sfida alle concorrenti

Con questo modello FB Mondial si inserisce nel segmento delle roadster e bobber di media cilindrata a gusto classico, una fascia di mercato in forte crescita. L’azienda punta a trovare il proprio spazio lavorando sul bilanciamento tra prestazioni, comfort di bordo e un’estetica ben caratterizzata. La moto arriverà ufficialmente nella rete dei concessionari a partire da settembre 2026, con un prezzo di listino fissato a 6.190 euro.