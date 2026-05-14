Nuova Vespa 80th: svelati i prezzi della serie speciale

Ci sono oggetti che diventano specchio di un’epoca e la Vespa è indubbiamente uno di questi. Sin da quel lontano 23 aprile 1946, giorno in cui fu depositato il brevetto ufficiale, la Vespa è diventata un simbolo indiscusso della creatività italiana. E per celebrare questo traguardo, arrivano negli showroom le speciali serie Vespa Primavera 80th e Vespa GTS 80th. Due modelli esclusivi destinati a segnare un nuovo capitolo nella storia della due ruote più amata al mondo.

Il fascino del “Verde Pastello”

La scelta cromatica non è casuale, ma carica di significato: un esclusivo verde pastello che evoca la primavera del 1946. Si tratta di una tonalità recuperata con cura dagli archivi storici. Proprio la stessa che colorava le primissime Vespa prodotte in un’Italia.

L’estetica della serie 80th è un connubio di minimalismo raffinato. La carrozzeria lucida si intreccia con dettagli dalla finitura satinata, creando così un contrasto di grande impatto. Il colore principale avvolge non solo il metallo, ma si estende con coerenza anche ai profili dello scudo, agli specchietti, ai blocchetti dei comandi e persino al maniglione del passeggero.

Dettagli che fanno la storia

L’omaggio alle origini si fa tangibile nei cerchi ruota, anch’essi in tinta verde pastello, che reinterpretano il design a struttura chiusa tipico delle ruote in lamiera stampata degli anni Quaranta. Un tocco di modernità è invece dato dalla finitura diamantata sul canale e dalla scritta “Est. 1946” che sottolinea l’eredità storica del mezzo.

Sulla Vespa Primavera 80th, in particolare, spicca il ritorno della griglia di raffreddamento sulla fiancata sinistra, un richiamo tecnico e stilistico che farà la gioia dei puristi. La targhetta celebrativa “80th” sullo scudo e il badge ufficiale “80 years of Vespa” nel retroscudo, sono poi i simboli di un momento straordinario.

Roma si prepara all’invasione pacifica dei Vespisti

Ma Vespa si sa… è anche una comunità globale. Ed è proprio per questo motivo che il compleanno verrà celebrato con un evento monumentale nella Città Eterna, Roma. Dal 25 al 28 giugno 2026, decine di migliaia di Vespisti da ogni angolo del pianeta potranno ritrovarsi nella capitale.

Il cuore della manifestazione sarà il Vespa Village, allestito presso il Foro Italico, che diventerà il cuore di quello che si annuncia come il raduno più grandioso nella storia del brand. Sarà un’occasione per condividere quei valori di bellezza, eleganza e gioia di vivere che da sempre accompagnano questo mito su due ruote.

Listino e disponibilità

L’esclusività della serie celebrativa è già accessibile per chi desidera possedere un pezzo di storia. La Vespa Primavera 80th 125 è disponibile al prezzo di 5.750 euro, mentre per la più potente Vespa GTS 80th 310 il prezzo è di 7.950 euro.