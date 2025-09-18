Vespa 50 Special diventa elettrica: nasce la Special-e "Colazione al Lido"

La Vespa è una vera proprio icona del mondo delle 2 ruote. Ovviamente parliamo del modello Piaggio del passato, quello che ha fatto battere il cuore a tanti italiani e che troviamo presente anche in diversi film famosi. Un nuovo progetto di Garage Italia Customs commissionato dall’Hotel Byron di Forte dei Marmi ha messo al centro proprio la Vespa ed il risultato è un modello speciale che secondo l’azienda “racconta una Dolce Vita contemporanea, con lo sguardo rivolto al futuro“. Nasce così la nuova Vespa Special-e “Colazione al Lido".

UNA VESPA 50 SPECIAL ELETTRICA

Il tutto è partito da una Vespa 50 Special che è stata revisionata completamente e trasformata in un mezzo elettrico. Infatti, il motore originale è stato sostituito con un’unità elettrica da 7 kW che offre un’autonomia di circa 100 km grazie ad una batteria da 2 kWh. Non c’è stata alcuna modifica estetica per alloggiare il motore elettrico. L’unità, insieme alla batteria sono integrati perfettamente nello chassis originale, per mantenere intatta la linea senza tempo della Vespa.

Per la carrozzeria è stata scelta la particolare tinta Tellina, una colorazione off-white che richiama la sabbia fine della costa toscana. A contrasto, gli elementi tubolari e i profili della scocca sono verniciati in Lido77, un azzurro pastello chiaro ispirato agli ombrelloni vintage dei bagni italiani. Per l’esclusiva Vespa Special-e “Colazione al Lido" sono stati poi scelti materiali raffinati. Per esempio, la sella monoposto e le manopole sono rivestite in un’ecopelle outdoor firmata Ohoskin, ottenuta da scarti di buccia d’arancia e cactus. Rivestimento resistente, antimuffa e antibatterico, perfetto per resistere al sole e alla salsedine delle zone di mare.



La nuova Vespa Special-e “Colazione al Lido" adotta poi una pedana effetto teak di Italdek, morbida al tatto ma resistente all’uso. Soluzione che richiama le finiture dei tender e delle barche d’epoca.

ACCESSORI SU MISURA

Per questo esclusivo esemplare sono state realizzati degli accessori su misura. Per esempio, i portapacchi anteriore e posteriore, sempre in azzurro Lido77, ospitano sul retro una cesta in rattan color tabacco realizzata dagli artigiani di Bonacina.

PREZZO

Quanto abbia speso l’Hotel Byron di Forte dei Marmi non è dato di sapere. Tuttavia, sul sito di Garage Italia Customs è disponibile un configuratore dove poi poter chiedere un preventivo per la realizzazione di un nuovo progetto dedicato.