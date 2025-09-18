KGM Torres HEV debutta in Italia: caratteristiche e prezzi del SUV ibrido
In Italia è distribuito da ATFLOW, azienda del Gruppo Autotorino ed è già in vendita in Italia; ecco tutte le caratteristiche
KGM ha raccolto l’eredità del marchio SsangYong e adesso in Italia arriva la nuova KGM Torres HEV grazie a ATFLOW, azienda del Gruppo Autotorino che nel nostro Paese si occupa di importante e commercializzare i modelli del marchio coreano e non solo. Il nuovo SUV dotato di un powertrain Full Hybrid è già in vendita sul mercato italiano.
ESTERNI ED INTERNI
Nuova KGM Torres HEV misura 4.705 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.720 altezza, con un passo di 2.680 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 703 litri che possono salire a 1.662 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV presenta forme massicce e si caratterizza per un frontale dove troviamo una griglia orientata verticalmente con un motivo a reticolo, abbinata a un paraurti con piastra paramotore integrata. I fari a LED sono collegati alla calandra, mentre la luci diurne DRL (Daytime Running Lights) presentano una firma luminosa tridimensionale ispirata al Grande Carro dell’Orsa Maggiore. I fendinebbia presentano forme squadrate. Il SUV si potrà avere nelle seguenti colorazioni: Latte Greige, Grand White, Iron Metal, Forest Green, Dandy Blue e Space Black, insieme a quattro combinazioni bicolore, esclusi Dandy Blue e Space Black.
Salendo a bordo della nuova KGM Torres HEV, la plancia è dominata da un display panoramico che riunisce la strumentazione digitale da 12,3 pollici ed il sistema infotainment sempre da 12,3 pollici. Presente un sistema d’illuminazione ambientale a 32 colori e complessivamente sono offerte tre combinazioni di colori per gli interni: grigio bicolore, nero e marrone. La dotazione di serie del SUV propone anche sedili in pelle. Il sedile del conducente presenta una regolazione elettrica a 8 vie con supporto lombare elettrico a 2 vie. Non mancano nemmeno le opzioni di riscaldamento e di ventilazione per i sedili anteriori.
MOTORE IBRIDO
Il powertrain adotta il sistema ibrido Dual Tech, che combina un motore turbo benzina da 1,5 litri con due motori elettrici in serie. Il sistema ibrido Dual Tech di nuova generazione, sviluppato da KGM sulla base della tecnologia ibrida plug-in (PHEV) di BYD, posiziona un sistema di propulsione elettrico da 130 kW vicino all’albero di trasmissione, consentendo una potenza massima del motore di 177 CV e 300 Nm di coppia (in modalità seriale) che diventano 204 CV quando il sistema sfrutta in parallelo la potenza di entrambe le tipologie di motore: EV e termico. L’e-DHT, una trasmissione a doppio motore specifica per l’ibrido, supporta diverse modalità di guida, tra cui la modalità EV, la HEV (in serie-parallelo) e l’Engine Drive. Nella guida urbana, funziona fino al 94% del tempo in modalità EV. La batteria del sistema ibrido dispone di una capacità di 1,83 kWh.
ALLESTIMENTI E PREZZI
Nuova KGM Torres HEV è disponibile in Italia negli allestimenti Style, K-Line e Black Edition. I prezzi? Si parte da 34.990 euro.