KGM Torres HEV debutta in Italia: caratteristiche e prezzi del SUV ibrido

KGM ha raccolto l’eredità del marchio SsangYong e adesso in Italia arriva la nuova KGM Torres HEV grazie a ATFLOW, azienda del Gruppo Autotorino che nel nostro Paese si occupa di importante e commercializzare i modelli del marchio coreano e non solo. Il nuovo SUV dotato di un powertrain Full Hybrid è già in vendita sul mercato italiano.

ESTERNI ED INTERNI

MOTORE IBRIDO

Nuova KGM Torres HEV. Per i bagagli a disposizione ci sonoche possono salire a 1.662 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV presenta forme massicce e si caratterizza per un frontale dove troviamo una griglia orientata verticalmente con un motivo a reticolo, abbinata a un paraurti con piastra paramotore integrata. I fari a LED sono collegati alla calandra, mentre la luci diurne DRL (Daytime Running Lights) presentano una firma luminosa tridimensionale ispirata al Grande Carro dell’Orsa Maggiore. I fendinebbia presentano forme squadrate. Il SUV si potrà avere nelle seguenti colorazioni: Latte Greige, Grand White, Iron Metal, Forest Green, Dandy Blue e Space Black, insieme a quattro combinazioni bicolore, esclusi Dandy Blue e Space Black.Salendo a bordo della nuova KGM Torres HEV, la plancia è dominata da un display panoramico che riunisce laed il. Presente un sistema d’illuminazione ambientale a 32 colori e complessivamente sono offerte tre combinazioni di colori per gli interni: grigio bicolore, nero e marrone. La dotazione di serie del SUV propone anche sedili in pelle. Il sedile del conducente presenta una regolazione elettrica a 8 vie con supporto lombare elettrico a 2 vie. Non mancano nemmeno le opzioni di riscaldamento e di ventilazione per i sedili anteriori.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Il powertrain adotta il sistema ibrido Dual Tech, che combina uncon. Ildi nuova generazione, sviluppato da KGM sulla base della tecnologia ibrida plug-in (PHEV) di BYD, posiziona un sistema di propulsione elettrico da 130 kW vicino all’albero di trasmissione, consentendo una potenza massima del motore di 177 CV e 300 Nm di coppia (in modalità seriale) che diventanoquando il sistema sfrutta in parallelo la potenza di entrambe le tipologie di motore: EV e termico. L’e-DHT, una trasmissione a doppio motore specifica per l’ibrido, supporta diverse modalità di guida, tra cui la modalità EV, la HEV (in serie-parallelo) e l’Engine Drive. Nella guida urbana, funziona fino al 94% del tempo in modalità EV. La batteria del sistema ibrido dispone di una

Nuova KGM Torres HEV è disponibile in Italia negli allestimenti. I prezzi? Si parte da