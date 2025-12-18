KGM Actyon HEV, c'è un nuovo SUV ibrido in Italia. Costa 43.050 euro ed è fatto così

KGM Actyon HEV fa il suo debutto sul mercato italiano. Si tratta di un nuovo SUV Full Hybrid distribuito da ATFlow, modello proposto in un unico allestimento praticamente full optional. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le caratteristiche di questo SUV.

DIMENSIONI E INTERNI

Con una lunghezza di 4.740 mm, larghezza di 1.910 mm, altezza di 1.680 mm e un passo di 2.680 mm, il nuovo KGM Actyon HEV entra nel segmento D. Forme massicce, con un frontale caratterizzato dalla presenza di luci diurne a LED dalle forme molto sottili, con al centro alcuni elementi che richiamano la bandiera sudcoreana. Di serie troviamo cerchi in lega diamantati da 20 pollici, abbinati a pneumatici 245/45R. Il SUV si può avere in sei tonalità esterne, tutte in finitura monotono (one-tone): Grand White (di serie), Iron Metal, Latte Greige, Space Black, Dandy Blue e Forest Green (vernici metallizzate con supplemento). Non manca nemmeno un tetto panoramico in vetro con apertura e regolazione elettrica che permette di enfatizzare la sensazione di spazio a bordo.

Parlando proprio dell’abitacolo della nuova KGM Actyon HEV, troviamo un ambiente caratterizzato da un design minimalista dove ovviamente non manca la tecnologia. La plancia è infatti dominata da un pannello al cui interno troviamo due display, entrambi da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione e il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Il sistema audio offre 6 altoparlanti e la dotazione di serie prevede anche il caricatore wireless per smartphone, la presa di corrente anteriore da 12V e le porte USB Tipo-C. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente (8 posizioni per guidatore e passeggero), con poggiatesta scorrevoli e appendiabiti, e il guidatore dispone di supporto lombare elettrico a 2 vie. Sia i sedili anteriori sia quelli posteriori sono riscaldati, mentre i sedili anteriori sono anche ventilati.

I sedili posteriori sono abbattibili con configurazione frazionabile 40:60. Lo spazio per i bagagli? Il bagagliaio di Actyon HEV vanta una capacità di 668 litri nella configurazione a 5 posti, che si espande a 988/1.120 litri con i sedili posteriori parzialmente ripiegati (40/60%) e fino a 1.568 litri con la seconda fila completamente abbattuta.

MOTORE

Sotto al cofano della nuova KGM Actyon HEV troviamo un powertrain Full Hybrid composto da un motore benzina 1.5 GDI turbo abbinato ad un doppio motore elettrico (uno con funzione di generatore), per una potenza combinata di 150 kW (204 CV). Il sistema ibrido è poi alimentato da una batteria con una capacità di 1,83 kWh. Il powertrain è abbinato ad un cambio e-DHT (Dedicated Hybrid Transmission), sviluppato appositamente per veicoli ibridi. I comandi al volante consentono di regolare l’intensità della frenata rigenerativa su quattro livelli. Consumi pari a 6,09 l/100 km ed emissioni di CO₂ di 138 g/km (ciclo WLTP combinato).

La sicurezza è garantita da un pacchetto completo di sistemi ADAS, tra cui spiccano frenata autonoma d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco con intervento attivo, riconoscimento della segnaletica stradale e cruise control adattivo.

PREZZO

Garanzia 5 anni/100.000 km e 8 anni/160.000 km su componenti ad alta tensione, oltre a 5 anni di assistenza stradale. In Italia, KGM Actyon HEV costa 43.050 euro, messa in strada esclusa.